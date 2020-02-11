Sefirin Kızı'nın 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sancar ve Akın'la ilgili sır ortaya çıkıyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin Sefirin Kızı'nın 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sancar ve Akın'la ilgili sır ortaya çıkıyor - Son Dakika Magazin

Sefirin Kızı'nın 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sancar ve Akın'la ilgili sır ortaya çıkıyor

18 dakika önce

Yayın hayatına başladığı günden bu yana izleyiciyi kendine hayran bırakan Sefirin Kızı'nın 9. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Sancar ve Akın ile ilgili bir video izleyen Nare, telefonu Sancar'dan saklasa da başarılı olamıyor. Videoyu izleyen Sancar ise büyük bir şok yaşıyor.

Star TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Sefirin Kızı'nın merakla beklenen 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün başrollerde oynadığı Sefirin Kızı'nın yeni bölümünde, Sancar ve Akın ile ilgili büyük bir sır ortaya çıkıyor.

"SANCAR BUNU KESİNLİKLE GÖRMEMELİ"

Sefirin Kızı 9. yeni bölüm fragmanında, bir video izleyen Nare, bunu Sancar'dan saklamaya çalışıyor. Nare'nin "Videoda Sancar'ın Akın'ı öldürmesini sonra da kendini yok etmesini sebep olacak bir şey var. Sancar bunu kesinlikle görmemeli" sözleri herkesi korkuttu. Ancak telefonu Nare'den alan Sancar, kendisinden saklanan büyük sırrı öğreniyor.

SEFİRİN KIZI'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sancar, Nare'nin Melek'i de alıp gittiğini öğrendiğinde deliye döner.Sefirin kızı geçmişte olduğu gibi bir kez daha onu terk etmiştir. Hem de yıllarca birbirlerine yazdıkları mektuplara ihanet edercesine ona değil, Gediz'e mektup bırakarak. Bu ihanetin acısını, yıllardır sakladığı mektuplardan çıkarmaya kalkar.

Akın'ın kendi vebası olduğuna inanan ve bu mikrobun başkalarına bulaşmasına izin vermemek için onu peşine takan Nare, planında başarılı olur. Akın çok geçmeden Nare'nin Barselona'da olduğunu öğrenir. Polis tarafından arandığı için, sahte pasaport alıp Barselona'ya gitmenin yollarını arar.

Ancak Nare'nin nereye gittiğini tek öğrenen Akın değildir. Sancar ve Gediz de Nare'nin babasının imzasını taklit ederek Barselona'ya gittiğini öğrenirler. Sancar Güven Çelebi'yi onunla birlikte Barselona'ya gitmeye ve torununu geri getirmeye razı eder. Gediz de onların peşinden gitmeye kalkınca işler karışır. Sadece Akın'ı peşine takmayı planlamıştır ama babası, sevdiği adam ve en yakın arkadaşı da Akın'la birlikte Barselona yollarına düşmüşlerdir.

Sefirin Kızı'nın 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sancar ve Akın'la ilgili sır ortaya çıkıyor
Barselona, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:26 
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