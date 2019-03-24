Şehidin Cenazesi Tokat'a Getirildi
24 dakika önce
Şırnak Silopi'de askerleri taşıyan aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun'un naaşı memleketi Tokat'a getirildi.
Şırnak Silopi
'de askerleri taşıyan aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan Piyade
Uzman Onbaşı Yavuz Uygun'un naaşı memleketi Tokat
'a getirildi. Silopi- Cizre
Karayolu Cizre çıkışında meydana gelen kazada Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun şehit olurken 20 asker ise yaralanmıştı. Kazada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun'un naaşı askeri uçakla Tokat Hava Limanına getirildi. Şehidin babası Gazi Uygun, metanetini korumaya çalıştığı cenazeye çok sayıda vatandaş katıldı. Askerlerin omuzlarında uçaktan indirilen şehidin naaşı ambulansa konuldu. Turhal Devlet Hastanesi
morguna konulan şehidin cenazesi pazartesi günü öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek. Hava limanında düzenlenen askeri törene Tokat Valisi Ozan Balcı
, AK Parti
Tokat Milletvekili Mustafa Arslan
, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu
, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz
Bekler ile askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:21 Kaynak: İHA
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