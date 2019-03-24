Son Dakika Haberleri: Şehidin Cenazesi Tokat'a Getirildi

Şehidin Cenazesi Tokat'a Getirildi

24 dakika önce

Şırnak Silopi'de askerleri taşıyan aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun'un naaşı memleketi Tokat'a getirildi.

Şehidin Cenazesi Tokat'a Getirildi, System.String[]
Şırnak Silopi'de askerleri taşıyan aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun'un naaşı memleketi Tokat'a getirildi. Silopi- Cizre Karayolu Cizre çıkışında meydana gelen kazada Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun şehit olurken 20 asker ise yaralanmıştı. Kazada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun'un naaşı askeri uçakla Tokat Hava Limanına getirildi. Şehidin babası Gazi Uygun, metanetini korumaya çalıştığı cenazeye çok sayıda vatandaş katıldı. Askerlerin omuzlarında uçaktan indirilen şehidin naaşı ambulansa konuldu. Turhal Devlet Hastanesi morguna konulan şehidin cenazesi pazartesi günü öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek. Hava limanında düzenlenen askeri törene Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler ile askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:21 Kaynak: İHA

Piyade, Silopi, Tokat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şırnak'tan Acı Haber! Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 20 Yaralı Var Traktör Altında Kalan 2 Çiftçi Hayatını Kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul İçin Yapılacakları Tek Tek Sıraladı Erdoğan: 'Döviz Toplayın' Diyenler Seçimden Sonra Bedelini Ödeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 18:45:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehidin Cenazesi Tokat'a Getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]