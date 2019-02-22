Son Dakika Haberleri: 'Şehir hastaneleri yavaşlamalı'

'Şehir hastaneleri yavaşlamalı'

1 saat önce

SEİS Başkanı Metin Demir, şehir hastaneleri yatırımının, tıbbi cihaz sektörü için 50 yılda gelecek bir fırsat olduğunu belirterek, "Eğer bu fırsattan biz dünya çapında bir 10 marka, 20 marka ihracat yapacağımız ürün çıkaramazsak yazık olur" dedi.

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SEİS Başkanı Metin Demir, şehir hastaneleri yatırımının, tıbbi cihaz sektörü için 50 yılda gelecek bir fırsat olduğunu belirterek, "Eğer bu fırsattan biz dünya çapında bir 10 marka, 20 marka ihracat yapacağımız ürün çıkaramazsak yazık olur" dedi. (Mehmet KAYA )
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:05 

İhracat, Metin Demir, Ekonomi
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