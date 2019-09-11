Son Dakika Haberleri: Şehir Hastanesi'nde Dünya Fizyoterapistler Günü kutlandı
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Şehir Hastanesi'nde Dünya Fizyoterapistler Günü kutlandı

1 saat önce

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Biriminde, "Dünya Fizyoterapistler Günü" nedeniyle program düzenlendi.

Şehir Hastanesi'nde Dünya Fizyoterapistler Günü kutlandı, System.String[]

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Biriminde, "Dünya Fizyoterapistler Günü" nedeniyle program düzenlendi.


Dünyada 100 yıldan beri var olan fizyoterapistlik mesleğinin sorumluluklarına vurgu yapılan etkinlikte; sağlık sektörünün en önemli alanlarından birinde görev yapan fizyoterapistler, mesleklerine özel günlerini pasta keserek kutladı.


Kutlamaya, FTR Hizmetlerinden sorumlu Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Kübra Demir,Rönesans İşletme Hizmetleri Medikal Destek Hizmetler Sorumlusu Tuğba Demirtaş Kulan, Fimer Proje Yöneticisi Duygu Yeter, fizyoterapistler ve uzman doktorlar katıldı. - ADANA

Adana, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:28 Kaynak: İHA
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