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Şehir Hatları filosunun ilk gemilerinden olan Fenerbahçe vapuru restore ediliyor - Son Dakika

Şehir Hatları filosunun ilk gemilerinden olan Fenerbahçe vapuru restore ediliyor

31.07.2021 11:02
Şehir Hatları filosunun ilk gemilerinden olan Fenerbahçe vapuru restore ediliyor, System.String[]

TOPLU taşımada 55 sene boyunca kullanılan ve yaklaşık 10 senedir Rahmi M. Koç müzesinde 'Müze Vapur' olarak sergilenen Fenerbahçe Vapuru getirildiği Haliç Tersanesi'nde restore ediliyor.

TOPLU taşımada 55 sene boyunca kullanılan ve yaklaşık 10 senedir Rahmi M. Koç müzesinde 'Müze Vapur' olarak sergilenen Fenerbahçe Vapuru getirildiği Haliç Tersanesi'nde restore ediliyor.

1952'de İskoçya Glasgow'da üretilen, 'Bahçe' serisi vapurlardan biri olan Fenerbahçe Vapuru, bir yıl sonra Marmara Denizi'ndeki seferlerine başladı. İstanbul Şehir Hatları A.Ş.'nin gemilerinden biri olan Fenerbahçe Vapuru, uzun yıllar Sirkeci-Adalar-Yalova- Çınarcık arasında sefer yaptı. Bacası ve ahşap aksamı ile o yıllarda İstanbulluların ilgisini çeken gemi, 22 Aralık 2008 tarihinde 'veda turu' isimli son seferini gerçekleştirdi. Gemi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Rahmi M. Koç Müzesi arasında imzalanan işbirliği protokolü ile Rahmi M. Koç Müzesi'ne süreli olarak devredildi. Bakım çalışmalarını İBB'nin üstlendiği gemi için, devretme süresinin bitmesinin ardından işbirliği protokolü yenilendi. Bakım çalışmaları için İstanbul Şehir Hatları A.Ş. bünyesindeki Haliç Tersanesi'ne getirilen gemi, havuza alınarak bakım için yapılacaklar belirlendi. Fenerbahçe Vapuru'na, su altı sac değişimi, boyama, pervane sökümü gibi işlemler uygulandı ve gemiye yapışan midyeler temizlendi. 28 Haziran 2021 tarihinde başlayan restorasyon çalışmalarının 1 Ağustos 2021'de bitirilmesi planlanıyor. Restorasyon çalışmalarının ardından gemi Rahmi M. Koç müzesine geri götürülecek.

"FİLOMUZUN EN ESKİ GEMİLERİNDEN BİRİ, İSTANBULLULAR 'BAHÇE SERİSİ' OLARAK BİLİYOR"

İstanbul Şehir Hatları A.Ş. Genel Müdürü Sinem Dedetaş "Fenerbahçe Gemisi filomuzun en eski gemilerinden biri, İstanbullular bunu 'Bahçe Serisi' olarak biliyor. Bu gemiler; Fenerbahçe, Dolmabahçe ve Paşabahçe... Dolmabahçe şu an yaşamıyor söküme gönderildi. Fenerbahçe Gemisi hurdaya ayrılmak yerine, içinde Yalvaç Ural'ın da eserlerinin sergilendiği Rahmi Koç'a bırakılıyor. Gemi müze olarak İstanbullular ile buluşuyor. Suda durduğu için bir takım çürümeler meydana geliyor ve bakılması gerekiyor. İBB'ye ait olan bu geminin bakımlarını da İBB üstleniyor" dedi.

"PAŞABAHÇE DE RESTORE EDİLİP, SEFER YAPMAYA BAŞLAYACAK"

Sinem Dedetaş "Saclarında bir takım hasarlar oluştuğu için, çürükler ve delikler oluştuğu için batma tehlikesi bulunuyor. O yüzden delik olan sacların onarımı yapıldı. İçerideki çürümelerin bakımları yapıldı. İhtiyaçlarına göre bakımlar yapılıyor. Bu gemi sefer almadığı için makine bakımları yapılmadı. Paşabahçe'de Beykoz Belediyesi'ne devredilmiş 11 sene önce, bakım olmadığı için çürümüş, biz de onu aldık. 2 sene içinde restore edip, seferlere katacağız. Fenerbahçe gibi müze olmayacak, yüzen en eski gemisi olarak sefer verecek. Şu sorular geliyor 'Niye bu gemilere harcama yapıyorsunuz?' gibi. Aslında denizcilik kültürümüzün sembol gemileri ve İstanbul'da bir deniz kenti. Bunu ön plana çıkarmak için bakarak, yaşatarak ve sefere katarak bir mesaj gönderiyoruz" diye konuştu.


Şehir Hatları filosunun ilk gemilerinden olan Fenerbahçe vapuru restore ediliyor
Şehir Hatları filosunun ilk gemilerinden olan Fenerbahçe vapuru restore ediliyor
Şehir Hatları filosunun ilk gemilerinden olan Fenerbahçe vapuru restore ediliyor
Şehir Hatları filosunun ilk gemilerinden olan Fenerbahçe vapuru restore ediliyor
Şehir Hatları filosunun ilk gemilerinden olan Fenerbahçe vapuru restore ediliyor
Şehir Hatları filosunun ilk gemilerinden olan Fenerbahçe vapuru restore ediliyor
Şehir Hatları filosunun ilk gemilerinden olan Fenerbahçe vapuru restore ediliyor
Şehir Hatları filosunun ilk gemilerinden olan Fenerbahçe vapuru restore ediliyor

Restorasyon, Fenerbahçe, Haliç, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şehir Hatları filosunun ilk gemilerinden olan Fenerbahçe vapuru restore ediliyor - Son Dakika


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