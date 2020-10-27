ŞEHİR TİYATROLARININ SAHNE DEKORLARI KUŞLARA YUVA OLUYOR - Son Dakika

Gösterimden kalkmış oyunların kullanılamayacak durumda olan dekor ve aksesuarları; sökme, zımparalama, kesme, montaj ve boyama aşamalarından geçtikten sonra geri dönüştürülerek yepyeni kuş evleri haline getirildi.

Şu ana kadar 40'ı tamamlanan kuş evleri Maçka Demokrasi Parkı, Gülhane Parkı ve Yıldız Korusu'ndaki ağaçlara asıldı. Yaklaşan soğuk hava koşullarında bu evler, kuşlara sıcak bir yuva olacak.

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Kubilay ÖZEV/İstanbul, - ŞEHİR Tiyatroları sahnelerinde kullanılmayan ahşap dekorlar, marangoz ustalarının hünerli ellerinde kuş evlerine dönüştürüldü. İstanbul'un farklı noktalarına yerleştirilen evler, kış boyunca kuşlar için sıcak bir yuva olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sahnelerinde, artık kullanılmayan dekor ve aksesuarlar, marangoz ustalarının hünerli ellerinde, İstanbul'un kuşları için yuvaya dönüştürüldü. Gösterimden kalkmış oyunların kullanılamayacak durumda olan dekor ve aksesuarları; sökme, zımparalama, kesme, montaj ve boyama aşamalarından geçtikten sonra geri dönüştürülerek yepyeni kuş evleri haline getirildi. Şu ana kadar 40'ı tamamlanan kuş evleri Maçka Demokrasi Parkı, Gülhane Parkı ve Yıldız Korusu'ndaki ağaçlara asıldı. Yaklaşan soğuk hava koşullarında bu evler, kuşlara sıcak bir yuva olacak.

ESKİ AHŞAP MALZEMELER KULLANILIYORİBB Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü proje hakkında, "Eski dekorlarımız, kullanılamayacak durumda olan ahşap malzemelerimiz marangozhane atölyemizde, ustalarımızın hünerli ellerinde kuşlar için yuvaya dönüşüyor. Yaklaşan kış şartlarında doğada beraber yaşamımızı sürdürdüğümüz minik dostlarımı için böyle bir şey yapmak istedik. Olumlu dönüşler alıyoruz. Şu an yaklaşık 40 adet kuş yuvası imalatı gerçekleştirdik. Bu sayıyı daha da artırmak amacındayız" ifadelerini kullandı.

PARKLARDAKİ AĞAÇLARA ASILDIÜnlü, projenin nasıl ortaya çıktığını ise şöyle anlattı: "Geçtiğimiz yıllarda yine dekorlarımızdan ve ahşap malzemelerden artan şeylerle kediler için kedi evi yapmıştık. Sezon başında yine dekorlarımızı tasnif ederken, bu defa ne yapabiliriz diye düşündüğümüz zaman, Türk mimarisinde bulunan kuş evleri akılımıza geldi. Ustalarımız kendi planlamaları ve imalatları dahilinde böyle bir projeyi hayata geçirdi. Yaklaşık 40 adedini tamamladığımız kuş evleri için Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile iletişime geçtik, hangi parklarda ihtiyaç olduğuna dair bilgiler aldık. Maçka Demokrasi Parkı, Gülhane Parkı ve Yıldız Korusu içine kuş evlerinin montajı yapıldı"

"HAYVANLARIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK GÖREVİMİZ"37 senedir Şehir Tiyatroları'nda çalışan marangoz ustası Cengiz Bulduk, "Önce bir çizim, yapacağımız malzemenin tasarımını yapıyoruz. Sonra gerekli malzemeleri kesip tutkallayıp çakıyoruz. Hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak her zaman bizler için önemli bir görev" diye konuştu.

"İNSANLAR OLARAK KENTTE, HAYVANLARA PEK YER BIRAKMIYORUZ"Maçka Demokrasi Parkı'ndaki kuş evlerini yeni fark ettiğini ve çok beğendiğini söyleyen Süreyya Topaloğlu, "Bugün fark ettim, daha önce görmemiştim. Belediyelerin kedi evi projelerini vs. görüyoruz bu da çok hoşuma gitti. Çünkü biz insanlar olarak kentte, hayvanlara pek yer bırakmıyoruz. O yüzden de onlara böyle avantajlar veriyor olmamız gerçekten hoş. Yaygınlaşmasını dilerim. Bir de bir geri dönüşüm projesi olması güzel" ifadelerini kullandı.

"ÇOK GÜZEL BİR PROJE"Geri dönüştürülen malzemeler ile yapılan kuş evlerini çok sevdiğini anlatan Sena Karasu ise, "Biz de şimdi aslında sürdürebilirlik ile ilgili konuşuyorduk. Günümüzde var olanın kullanılması çok önemli. Hem iklim için hem de kentimizin hafızası için. Normal bir kuş evi görmüş olsam çok düşünmeyecektim ama tiyatrolardan geri dönüştürülmüş malzemeden yapılması bir anı yarattı benim için. Çok güzel bir proje" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü: ------------------------ -Marangozhanede kuş evlerinin yapılması-Parklardaki ağaçlara asılması -Ceyhun Ünlü ile röp. -Usta ile röp.-Vatandaşlar ile röp. -Muhabir anonsu(Beyza Nur GÜLER)

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