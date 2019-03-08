Son Dakika Haberleri: Şehit Aileleri Derneğine Kutlama Ziyareti

Şehit Aileleri Derneğine Kutlama Ziyareti

1 saat önce

Muğla İl Jandarma Komutanı Coşkun Sel ve İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya tarafından Şehit Aileleri Yardımlaşma ve DayanışmaDerneği Muğla Şubesine kutlama ziyareti gerçekleştirildi.

Şehit Aileleri Derneğine Kutlama Ziyareti, System.String[]
Muğla İl Jandarma Komutanı Coşkun Sel ve İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya tarafından Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma

Derneği Muğla Şubesine kutlama ziyareti gerçekleştirildi.

Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Muğla Şubesi Başkanı Mehmet Akkuş, başkanlığı Kazım Altan'a devretmişti. Bu sebeple Muğla İl Jandarma Komutanı Coşkun Sel ve İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya tarafından Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Muğla Şubesine bir kutlama ziyareti gerçekleştirildi. Dernek başkanı Kazım Altan ve diğer yöneticiler tarafından ilgi ile karşılanan Coşkun Sel ve Hakan Çetinkaya hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Jandarma Komutanı Sel ve Emniyet Müdürü Çetinkaya bundan önce olduğu gibi bundan sonra da dernek faaliyetlerini yürekten destekleyeceklerini dile getirdiler.

Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Muğla Şubesi Kazım Altan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bir önceki dönemde başarılı bir şekilde görevlerini yerine getiren dernek başkanı ve yöneticilere teşekkür etti. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:24 Kaynak: İHA

Çetinkaya, Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Iğdır'da Bir Asker Şehit Oldu Eşeğin Sütünü de Sütünden Elde Ettiği Sabunları da Satıyor

Küçük Emir'den Şehit Babaya Gözyaşı CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Mustafa Sarıgül İtirafı: Eyüp'ü Verelim Dedik, 'İstemiyorum' Dedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 22:49:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Aileleri Derneğine Kutlama Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]