Şehit Aileleri Derneğine Kutlama Ziyareti
1 saat önce
Muğla İl Jandarma Komutanı Coşkun Sel ve İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya tarafından Şehit Aileleri Yardımlaşma ve DayanışmaDerneği Muğla Şubesine kutlama ziyareti gerçekleştirildi.
Muğla
İl Jandarma
Komutanı Coşkun Sel ve İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya
tarafından Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği Muğla Şubesine kutlama ziyareti gerçekleştirildi.
Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Muğla Şubesi Başkanı Mehmet Akkuş
, başkanlığı Kazım Altan'a devretmişti. Bu sebeple Muğla İl Jandarma Komutanı Coşkun Sel ve İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya tarafından Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Muğla Şubesine bir kutlama ziyareti gerçekleştirildi. Dernek başkanı Kazım Altan ve diğer yöneticiler tarafından ilgi ile karşılanan Coşkun Sel ve Hakan Çetinkaya hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Jandarma Komutanı Sel ve Emniyet Müdürü Çetinkaya bundan önce olduğu gibi bundan sonra da dernek faaliyetlerini yürekten destekleyeceklerini dile getirdiler.
Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Muğla Şubesi Kazım Altan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bir önceki dönemde başarılı bir şekilde görevlerini yerine getiren dernek başkanı ve yöneticilere teşekkür etti. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:24 Kaynak: İHA
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