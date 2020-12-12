Şehit aileleri derneklerinden Demirtaş'ı destekleyenlere sert tepki - Son Dakika

Şehit aileleri derneklerinden Demirtaş'ı destekleyenlere sert tepki

12.12.2020 11:31
Şehit aileleri derneklerinden Demirtaş'ı destekleyenlere sert tepki, System.String[]

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz yaptıkları ortak basın açıklaması ile 6-8 ekim olaylarından sorumlu tutulan Selahattin Demirtaş'ın...

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz yaptıkları ortak basın açıklaması ile 6-8 ekim olaylarından sorumlu tutulan Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını talep edenlere sert tepki gösterdi.

Dünyanın hiç bir demokratik ülkesinde teröristlere, teröristlerin savunucularına asla müsamaha gösterilmediğini ifade eden Sözen ve Gündüz, aydın, gazeteci ve siyasetçi geçinen bazı şahsiyetlerin Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için çırpınmalarının beyhude ve boş çırpınmalar olduğunu belirtti. Sözen ve Gündüz yaptıkları ortak basın açıklamasında, "Son günlerde kendilerine aydın, gazeteci ve siyasetçi diyen bazı beyni çürümüşler, 6-8 Ekim olaylarının baş sorumlusu, Yasin Börü ve arkadaşlarının şehit edilmesinin emrini veren, Kandil'in siyasi sözcüsü Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini ifade etme alçaklığını ve küstahlığını göstermişlerdir. Bu ifadeyi kullananların beyni çürümüş, olmayan akılları tutulmuş, bütün hücrelerini ihanet sarmıştır. Bunlar ülke düşmanı, bayrak düşmanı, devlet ve millet düşmanıdırlar. Dünyanın hiç bir demokratik ülkesinde teröristlere, teröristlerin savunucularına asla müsamaha gösterilmemektedir. Dünyanın hiç bir ülkesinde terör savunucuları o ülkenin meclisinde siyaset yapma olanağı bulmamışlardır. Dünyanın hiç bir ülkesinde milletin verdiği vergilerle terör sözcülerine milletvekili maaşı ödenmemektedir. Yıllardır farklı partiler adı altında mecliste boy gösteren bu terör sevicilerinin sürdürmüş olduğu bu saltanata dur denilmelidir. HDP, bu tutum ve davranışları ile asla bir siyasi parti değildir ve olamaz. HDP, Kandil'in sözcüsü, Kürtleri PKK'ya ezdiren, öldürten, Kürt ve Müslüman olmayan, Kürtlerin düşmanı bir taşeron örgüttür. HDP, PKK'dır, HDP, YPG'dir, HDP, PYD'dir, HDP Kandil'dir, HDP insanlık düşmanıdır. Kendilerine tanınan bütün iyi niyetli şansları elinin tersi ile itmiş, gücünü milletten alması gerekirken, sırtını PKK'ya, PYD'ye, YPG'ye dayamış, gücünü bu terör örgütlerinden almıştır. HDP hiç bir zaman mecliste veya başka yerde Kürt halkının hakkını hukukunu savunmamıştır. HDP, Kürtlerin canı ve kanı üzerinden siyasi rant devşiren bir menfaat çetesidir. HDP mütedeyyin Kürtleri de kötü göstererek Kürtlerin imajını sarsmış ve Kürtlere hakaret etmiştir. HDP PKK'nın insan kaçakçılığına, kara para aklamasına, kadın tüccarlığı yapmasına, kaçakçılık ticareti yapmasına, uyuşturucu satmasına aracılık etmiş bir siyasi büro görevini görmüştür. Böyle bir sözde partinin ne ülkeye, ne millete, ne devlete, ne de temsil ettiğini ifade ettiği Kürtlere hiç bir faydası yoktur, bundan sonrada olmayacaktır. Bu sayfa bir daha açılmamak üzere kapatılmalıdır. Bir daha terör örgütleri ile arasına mesafe koymayan hiç bir sözde siyasi oluşuma izin verilmemelidir. Devlet Bahçeli'nin dediği gibi HDP ve benzeri oluşumlar bir daha açılmamak üzere derhal kapatılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Sözen ve Gündüz açıklamalarında bölgenin kanaat önderleri, ileri gelenleri, devletine milletine bağlı hiç bir kimsenin HDP'yi Kürtlerin partisi olarak görmediğini ve görmeyeceğini belirterek şöyle devam etti:

"Bahçeli'nin sarf ettiği sözler mütedeyyin Kürtleri, PKK'dan zarar görmüş, muzdarip olmuş Kürtleri sevindirmiştir. Çığırtkanlık yapanlar Kürt de değildirler, Müslüman da değillerdir. Bunlar akıllarını beyinlerini terör örgütlerine ve şer güçlere kiraya vermiş taşerondurlar. Devlet Bahçeli'nin bu sözlerini destekliyor, bu hassasiyetinden dolayı şehit ailelerimiz, gazilerimiz, güvenlik korucularımız ve bölgenin insanları olarak teşekkür ediyoruz. Bahçeli'nin bu sözleri PKK'dan kurtulmanın ve Türkiye'nin kurtuluş reçetesidir". - DİYARBAKIR

Şehit aileleri derneklerinden Demirtaş'ı destekleyenlere sert tepki

Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, 15 Temmuz, Şehit, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Şehit aileleri derneklerinden Demirtaş'ı destekleyenlere sert tepki - Son Dakika


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