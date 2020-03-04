Şehit ailelerinden İdlib şehitleri için lokma hayrı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit ailelerinden İdlib şehitleri için lokma hayrı - Son Dakika

Şehit ailelerinden İdlib şehitleri için lokma hayrı

6 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde şehit aileleri tarafından başta Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler olmak üzere tüm şehitler için lokma hayrı yapıldı.

Şehit ailelerinden İdlib şehitleri için lokma hayrı, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde şehit aileleri tarafından başta Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler olmak üzere tüm şehitler için lokma hayrı yapıldı.


Abdullah Varol Başkanlığı'ndaki Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Salihli Şubesi tarafından Hamidiye Camisi önünde lokma hayrı yapıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte İlçe Müftüsü Adem Karakelebek tarafından yapılan duanın ardından vatandaşlara tüm şehitler anısına lokma hayrı yapıldı. Yaptıkları lokma hayrı ile bu vatan ve bayrak için canlarını veren tüm şehitleri minnet ve rahmetle andıklarını belirten Dernek Başkanı Varol "Suriye'nin İdlib kentinde ordumuza yönelik düzenlenen hain saldırı, bizleri büyük bir üzüntü içerisine soktu. Saldırıda çok sayıda kahraman askerimizi şehit verdik. Acımız büyük. Bu vesileyle bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Ruhları şad mekanları cennet olsun" dedi.


Lokma hayrının ardından Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve Belediye Başkanı Zeki Kayda, protokol üyeleriyle birlikte Şehit Aileleri Salihli Temsilciliği ile Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti. Kaymakam Sağlam ve Başkan Kayda, Şehit Aileleri Dernek Başkanı Abdullah Varol ile Muharip Gaziler Dernek Başkanı Nevzat Aydın'a taziye dileğinde bulundu.


Lokma hayrına, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu, İbrahim Karaca, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Asteğmen Hüseyin Solak, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş, Müftü Adem Karakelebek siyasi parti başkanları, esnaf odaları başkanları, şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı. - MANİSA

Salihli, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib şehidi Ragıp Coşkun'un 'Şehit olmak kalbime doğuyor' mesajı verdiği ortaya çıktı
Putin, Güvenlik Konseyi'nde Türkiye-Rusya zirvesini görüştü İçişleri Bakanı Soylu, şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmamasının nedenini açıkladı İstanbul'dan kalkan uçakta koronavirüs tespit edildi

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 23:35:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit ailelerinden İdlib şehitleri için lokma hayrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]