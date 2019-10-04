Şehit ailelerinden Malatya Valisi Aydın Baruş'a ziyaret

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit edilen Ömer Halisdemir, İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısında şehit olan Fethi Sekin, Mardin'in Derik ilçesinde şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk ile Trabzon'un Maçka ilçesinde şehit düşen Eren Bülbül'ün aileleri Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Baruş, Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen "Şüheda'nın Sesi" programına katılmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen şehit ailelerini makamında kabul etti.

Şehit ailelerini kentte misafir etmekten onur duyduğunu dile getiren Baruş, vatan uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden kahraman şehitleri bir kez daha minnet ve rahmetle andıklarını belirtti.

Şehit Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, Şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, Şehit Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin ve Şehit Eren Bülbül'ün ağabeyi Çağlar Bülbül de Malatya'da bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür ettiler.