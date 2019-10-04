Son Dakika Haberleri: Şehit ailelerinden Malatya Valisi Aydın Baruş'a ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Şehit ailelerinden Malatya Valisi Aydın Baruş'a ziyaret

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit edilen Ömer Halisdemir, İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısında şehit olan Fethi Sekin, Mardin'in Derik ilçesinde şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk ile Trabzon'un Maçka ilçesinde şehit düşen Eren Bülbül'ün aileleri...

Şehit ailelerinden Malatya Valisi Aydın Baruş'a ziyaret, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit edilen Ömer Halisdemir, İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısında şehit olan Fethi Sekin, Mardin'in Derik ilçesinde şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk ile Trabzon'un Maçka ilçesinde şehit düşen Eren Bülbül'ün aileleri Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Baruş, Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen "Şüheda'nın Sesi" programına katılmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen şehit ailelerini makamında kabul etti.

Şehit ailelerini kentte misafir etmekten onur duyduğunu dile getiren Baruş, vatan uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden kahraman şehitleri bir kez daha minnet ve rahmetle andıklarını belirtti.

Şehit Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, Şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, Şehit Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin ve Şehit Eren Bülbül'ün ağabeyi Çağlar Bülbül de Malatya'da bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür ettiler.

Ömer Halisdemir, Fethi Sekin, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Bakan Varank: Volkswagen'e ait Man Şirketi'nin Akyurt'taki arazisi yatırım yeri olarak ilan edildi
Meteoroloji bölge bölge uyardı! Sağanak geliyor Çanakkale Biga'da 3,5 büyüklüğünde deprem CHP Sözcüsü Öztark'tan Bahçeli'ye "Kılıçdaroğlu" cevabı: Ellerine geleni artlarına koymasınlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 20:14:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit ailelerinden Malatya Valisi Aydın Baruş'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]