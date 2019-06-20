Şehit ailesine şehadet belgesi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli'nin ailesine şehadet belgesi takdim etti.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli'nin ailesine şehadet belgesi takdim etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akın, Kaman ilçesinde yaşayan şehidin ailesini ziyaret ederek, baba Hamza Zencirli ile bir süre sohbet etti.

Şehidin babası ve kardeşlerine baş sağlığı ve sabır dileyen Akın, şehadet belgesini baba Hamza Zencirli'ye verdi

Şehit Zencirli'ye Allah'tan rahmet dileyen Vali Akın, "Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli kardeşimiz, herkese nasip olmayacak kadar kutsal olan şehitlik mertebesine ulaşmıştır. Bu toprakları kanlarıyla bizlere vatan kılan şehitlerimize olan borçlarımızı ödeyemeyiz. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerine devletimiz gereken desteği vermektedir. Bizler de her fırsatta şehit yakınlarıyla bir araya gelerek acılarını paylaşıyoruz." dedi.

Baba Hamza Zencirli de devletin her zaman kendilerinin yanında olduğunu ifade ederek, devlet ve millet için hayır duasında bulundu.

Ziyarette Vali Akın'a, İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Kaman Kaymakamı Murat Girgin ve Belediye Başkanı Necati Çolak da eşlik etti.

Zekeriya Zencirli, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mayıs ayında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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