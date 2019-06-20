Son Dakika Haberleri: Şehit ailesine şehadet belgesi
Son Dakika Güncel Haber

Şehit ailesine şehadet belgesi

20 dakika önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli'nin ailesine şehadet belgesi takdim etti.

Şehit ailesine şehadet belgesi, System.String[]
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli'nin ailesine şehadet belgesi takdim etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akın, Kaman ilçesinde yaşayan şehidin ailesini ziyaret ederek, baba Hamza Zencirli ile bir süre sohbet etti.
Şehidin babası ve kardeşlerine baş sağlığı ve sabır dileyen Akın, şehadet belgesini baba Hamza Zencirli'ye verdi
Şehit Zencirli'ye Allah'tan rahmet dileyen Vali Akın, "Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli kardeşimiz, herkese nasip olmayacak kadar kutsal olan şehitlik mertebesine ulaşmıştır. Bu toprakları kanlarıyla bizlere vatan kılan şehitlerimize olan borçlarımızı ödeyemeyiz. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerine devletimiz gereken desteği vermektedir. Bizler de her fırsatta şehit yakınlarıyla bir araya gelerek acılarını paylaşıyoruz." dedi.
Baba Hamza Zencirli de devletin her zaman kendilerinin yanında olduğunu ifade ederek, devlet ve millet için hayır duasında bulundu.
Ziyarette Vali Akın'a, İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Kaman Kaymakamı Murat Girgin ve Belediye Başkanı Necati Çolak da eşlik etti.
Zekeriya Zencirli, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mayıs ayında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:12 Kaynak: AA
kaman, kırşehir, piyade uzman çavuş, şehit, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmparator İbrahim Tatlıses: Tayyip Erdoğan için ölürüm Çalışanlar dikkat! Yıllık iznini kullanamayanların hakları kaybolmuyor Son dakika! Terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı Küresel servet 206 trilyon dolara ulaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 13:32:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit ailesine şehadet belgesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]