Şehit Ali Gaffar Okkan adına Sakarya'da karate turnuvası düzenlendi - Son Dakika

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevindeyken 24 Ocak 2001'de uğradığı hain terör saldırısında şehit edilen Ali Gaffar Okkan anısına memleketi Sakarya'nın Hendek ilçesinde karate turnuvası düzenlendi.

Hendek Yeni Kapalı Spor Salonu'nda 56 ilden 1129 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Şehit Ali Gaffar Okkan Karate Turnuvası'nın açılış töreninde konuşan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, sporculara başarılar diledi.

Vefanın insana yakışan en önemli duygulardan olduğunu belirten Nayir, bu duygunun Türk milletine çok yakıştığını ve en güzel örneklerini verdiğini söyledi.

Bu turnuvada bir vefa örneği gördüklerini anlatan Nayir, "Bu toprakların yetiştirdiği ve vatan uğruna şehit olan Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan'a bir vefa borcumuz olarak yapılan bir faaliyeti görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de Diyarbakır denince akla Ali Gaffar Okkan'ın geldiğini vurgulayarak, Diyarbakır'la Sakarya'yı "kardeş şehir" yapan Okkan'ı rahmetle andığını belirtti.

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ise kendisinin hem karateci hem de emniyet müdürü olması sebebiyle anlamlı bir gün yaşadığını kaydetti. Şehit Okkan'ı örnek aldığını aktaran Kaya, Okkan'ın doğudan batıya gönül köprüsü kurduğunu dile getirdi.

"Binlerce Ali Gaffar Okkan'ımız canlarını vermeye hazır"

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu da turnuvaya ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti vurguladı.

Okkan'ın şehadetinin üzerinden 19 yıl geçtiğini anımsatan Babaoğlu, şunları kaydetti:

"Belki hainler, şehidimiz Ali Gaffar Okkan'ı ebediyete intikal ettirdiler ama binlerce Ali Gaffar Okkan'ımız bu memleket için canlarını vermeye her an her dakika hazırdır. Bunun özellikle hainler tarafından bilinmesini istiyoruz. Bu millet, memleket Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları gibi, şehit Ali Gaffar Okkan gibi binlerce yiğidi bağrında yetiştirmiş, bundan sonra da mücadelede her an her dakika ölmeye hazır bir şekilde beklemektedir."

Konuşmaların ardından Diyarbakır'dan gelen davetliler, Vali Nayir ve Başkan Yüce'ye Diyarbakırspor forması hediye etti.

Törende, turnuva kapsamında dereceye giren sporculara madalyaları protokol üyelerince takdim edildi.