Şehit Alparslan Kurt toprağa verildi

Pençe-3 Harekatı'nda şehit olan Alparslan Kurt, köyünde binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi.



İlk olarak şehit Alparslan Kurt için İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardın şehidin naaşı toprağa verilmek üzere Mutki'nin Dereyolu köyüne götürüldü. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt için düzenlenen törende, annesi Sevim Kurt'un feryadı yürekleri dağladı.



Şehidin annesi Sevim Kurt, tören alanına kadın subayların kolunda geldi. Kurt, asker selamı vererek, "4 oğlum daha var, hepsi de bu vatana kurban olsun" dedi.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, şehidin öz geçmişi, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu.



Bitlis Valisi Oktay Çağatay, şehidin ailesiyle yakından ilgilenerek teskin etti.



Törenin ardından Kurt'un naaşı, Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köyünde defnedildi.



Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani katıldı. - BİTLİS