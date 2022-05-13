Şehit ateşi Gümüşhane'ye düştü - Son Dakika
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Şehit ateşi Gümüşhane'ye düştü

13.05.2022 18:31
Şehit ateşi Gümüşhane'ye düştü

Pençe-Kilit Operasyonu'nda Kuzey Irak'ta araziye yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Gümüşhaneli Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler'in ailesine acı haber verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda Kuzey Irak'ta araziye yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Gümüşhaneli Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler'in ailesine acı haber verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda Kuzey Irak'ta araziye yerleştirilen EYP'nin infilak etmesi sonucunda Hakkari 41. Komando Tugayı'na bağlı Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler (24) şehit oldu. Şehidin acı haberi Kelkit ilçesi Başpınar köyünde yalnız yaşayan 52 yaşındaki annesi Ayfer Güler'e Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Gümüşhane Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökçek ve İl Emniyet Müdürü Celal Tasci tarafından verildi.

Şehit Güler'in babası Ahmet Güler'in 2000 yılında hayatını kaybettiği, annesi Ayfer Güler'in Kelkit ilçesi Başpınar köyünde tek başına ikamet ettiği ve 2 kız kardeşi bulunan şehidin evin tek erkek çocuğu olduğu öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

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Gümüşhane, Piyade, Şehit, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şehit ateşi Gümüşhane'ye düştü - Son Dakika


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