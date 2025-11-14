Şehit Babası Bahçeli ile Görüşmek İstedi - Son Dakika
Şehit Babası Bahçeli ile Görüşmek İstedi

14.11.2025 23:44
Tekirdağlı Şehit Hava Astsubay İlker Aykut'un babası Ünal Aykut'un, taziye ziyaretinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme isteğini dile getirmesinin ardından Bahçeli, şehit babasını telefonla arayarak başsağlığı diledi.

"BENİ DEVLET BAHÇELİ'YE GÖTÜRÜN" DEMİŞTİ

Muratlı ilçesinde şehidin baba ocağında gerçekleşen taziye ziyaretinde, MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin'e sarılan şehit babası Ünal Aykut, "Beni Devlet Bahçeli'ye götürün. Ömrüm boyunca bir kez olsun görmek isterim" diyerek gözyaşlarına hakim olamamıştı.

BAHÇELİ, ŞEHİT BABASINI ARADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şehit babası Ünal Aykut'u telefonla aradı. Görüşmede Bahçeli'nin, "Efendim hürmetler sunuyorum. Başımız sağ olsun. Gani gani rahmet dilerim. Bütün milletimize başsağlığı dilerim. Hürmetler sunarım. Bir isteğiniz olursa her zaman aramanızı beklerim. Şehidimizin ailesisiniz, size hürmetlerimiz sonsuz. Allah'a emanet olun" dediği öğrenildi. Şehidin babası Ünal Aykut ise konuşmasında, "Vatan sağ olsun. Değil 1 tane 5 tane evladım olsa vatan için feda ederim" ifadelerini kullandı.

Telefon görüşmesine MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin de eşlik etti.

Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, Yerel Haberler, Politika, Yerel, Son Dakika

