Şehit babasının devlet övünç madalyasını 7 yaşındaki kızı aldı - Son Dakika

Şehit babasının devlet övünç madalyasını 7 yaşındaki kızı aldı

Şehit babasının devlet övünç madalyasını 7 yaşındaki kızı aldı Şehit kızının babası hakkında söylediği söz yürek burktu Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni 1,5 yaşındayken babası şehit olan ve 7 yaşında babası adına devlet övünç madalyasını alan Cemre Ada Övünç, annesinin "Babanı anlatır mısın?

Şehit babasının devlet övünç madalyasını 7 yaşındaki kızı aldı

Şehit kızının babası hakkında söylediği söz yürek burktu

Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni

SAMSUN - 1,5 yaşındayken babası şehit olan ve 7 yaşında babası adına devlet övünç madalyasını alan Cemre Ada Övünç, annesinin "Babanı anlatır mısın?" sorusuna, "Bir şey söylemek istemem çünkü bildiğim bir şey de yok" demesi herkesi duygulandırdı.

Samsun Valiliği, Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni" düzenlendi. Törende 21 kişi devlet övünç madalyası almaya hak kazanırken, 19 yakını katılım sağlayarak madalyaları teslim aldı.

Törende 1,5 yaşındayken babası şehit olan ve 7 yaşında babası adına devlet övünç madalyasını alan Cemre Ada Övünç ilgi odağı oldu. 2015 yılında Mardin'de şehit olan özel hareket polisi Oktay Uçar'ın kızı Cemre Ada Uçar, babasının devlet övünç madalyasını Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı'nın elinden aldı. Annesi Zehra Uçar ile birlikte babasının madalyasını alan Cemre Ada, annesinin "Babanı anlatır mısın?" sorusuna, "Bir şey söylemek istemem çünkü bildiğim bir şey de yok" diye cevap verdi.

Zehra Uçar: "Eksik yanlarımız çok ama artılarımız da fazla"

Eşinin şehit olmasından dolayı eksik yanlarının çok olduğunu ama gururlu olduklarını ifade eden şehit Oktay Uçar'ın eşi Zehra Uçar, "Eşim Oktay Uçar, özel harekat polisiydi. 2015 yılında Mardin'de şehit oldu. Kızım Cemre Ada o zaman 1,5 yaşındaydı, şu anda 7 yaşında. Şehitlik gururunu ayrı bir şekilde yaşıyoruz. Allah mekanını cennet etsin. Her zaman dualarımızla yanımızda. Mutlu ve gururluyuz çünkü bu yükü ve sorumluluğu taşıyoruz. Bu da bizi bir nebze rahatlatıyor ve onur veriyor. Eksik yanlarımız çok ama artılarımız da fazla. Cemre Ada da buraya geldiğinde çok mutluydu. Biraz da 'üzüldüm' dedi. Üzgün hissettiğini söyledi. Tekrar bu anıları yaşarken duygulanıyor. Babasının şeref madalyasını koyacağı yeri bile hazırladı. Babası için bir oda hazırladık. Anılarla doldurduğumuz bu odaya babasının şeref madalyasını koyacak" diye konuştu.

Vali Dağlı: "Samsun'da kayıtlı 461 şehidimiz, bin 56 tane de gazimiz var"

Terörle mücadelenin her alanda devam ettiğini ifade eden Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Cumhurbaşkanımız adına devlet övünç madalyasını vermek adına bir araya geldik. Türk milleti ezelden beri hep mücadele içerisinde. Malazgirt, Kurtuluş Savaşı, Kıbrıs Savaşı ve terörle mücadele gibi hep bir mücadelenin içerisindeyiz. Bulunduğumuz coğrafya da bunu gerektiriyor. Ayakta kalmak için mücadele etmek zorundayız. 100 yıl önce vatanımıza kasteden düşmanlar, hiçbir zaman emellerinden vazgeçmiş değiller. Değişik isim ve argümanlarla karşımıza gelmeye devam ediyorlar. Mücadelemiz yurt içinde ve sınır ötesinde devam ediyor. Zaman zaman hepimiz için çok acı olan şehitlerimiz oluyor. Gazilerimiz ve yaralanmalar da oluyor. Bu da bu coğrafyada, vatanda olmanın bir sonucu gibi. Buna katlanmak durumundayız. Vatanı koruma ve böldürtmeme mücadelemiz devam edecek. Birçok savaşta çok şehitler verdik. Sadece Samsun'u düşündüğümüzde 461 şehidimiz var. Azımsanmayacak bir rakam. Bin 56 da şu anda aramızda olan gazimiz var. Samsun'da göreve başlayalı 3 ay oldu. Bu 3 ayda 5. şehidimizi toprağa verdik. Bu kolay değil, gerçekten acı" şeklinde konuştu.

Törene ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı ile şehit yakınları ile gaziler katıldı.

Şehit babasının devlet övünç madalyasını 7 yaşındaki kızı aldı

Zülkif Dağlı, Mardin, Samsun, Şehit, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 15:51 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Şehit babasının devlet övünç madalyasını 7 yaşındaki kızı aldı - Son Dakika

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