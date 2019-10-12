Son Dakika Haberleri: Şehit babaya son bakış...Nusaybin'e havan ve roketlerin isabet etmesi sonucu şehit olan Mehmet...
Son Dakika Genel Şehit babaya son bakış...Nusaybin'e havan ve roketlerin isabet etmesi sonucu şehit olan Mehmet...

Şehit babaya son bakış...Nusaybin'e havan ve roketlerin isabet etmesi sonucu şehit olan Mehmet...

1 saat önce

Şehit babaya son bakış...Nusaybin'e havan ve roketlerin isabet etmesi sonucu şehit olan Mehmet Şirin Demir son yolculuğuna uğurlandı TRT Kurdi çalışanı Demir'in şehit olan babası toprağa verildi Nusaybin 8 şehidini defnetti Babasının cenazesinde gözyaşı döken TRT Kurdi çalışanı Gülay...

Şehit babaya son bakış... Nusaybin'e havan ve roketlerin isabet etmesi sonucu şehit olan Mehmet Şirin Demir son yolculuğuna uğurlandı

TRT Kurdi çalışanı Demir'in şehit olan babası toprağa verildi

Nusaybin 8 şehidini defnetti

Babasının cenazesinde gözyaşı döken TRT Kurdi çalışanı Gülay Demir:

"İnşallah şehit oldun babam"

MARDİN - Suriye'nin Kamışlı kentinden Mardin'in Nusaybin ilçesine teröristlerce atılan havan ve roketlerin isabet ettiği Yenituran Mahallesi Hamam Sokak'ta şehit olan Mehmet Şirin Demir ve 7 sivil şehit toprağa verildi.

Dün akşam saatlerinde, Nusaybin'de terör örgütü YPG, PKK işgali altındaki Kamışlı'dan sivilleri hedef alarak atılan havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu 8 kişi şehit olmuş, 35 kişi de yaralanmıştı. Hain saldırıda hayatını kaybeden 8 sivil şehit sabah saatlerinde Nusaybin Devlet Hastanesi morgundan alınarak Molla Ahmet Camii'ne getirildi. TRT Kurdi çalışanı Gülay Demir'in manavlık yapan babası Mehmet Şirin Demir cenazesi kılınan namaz sonrası Hacılar Mezarlığına defnedildi.

Defin esnasında TRT Kurdi çalışanı Gülay Demir, "İnşallah şehit oldun babam, hakkını helal et babam, doyamadım sana baba" ağıtları yaktı.

Şehit babaya son bakış...Nusaybin'e havan ve roketlerin isabet etmesi sonucu şehit olan Mehmet...

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Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:53 Kaynak: İHA
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