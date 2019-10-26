Şehit Bilgen anısına

Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdülmahit Bilgen anısına "İller arası Yıldızlar Tekvando Turnuvası" düzenlendi.

Dodurga Beldesindeki turnuvaya Vali Bilal Şentürk, şehidin babası Mustafa Bilgen ve annesi Nezaat Bilgen ile kardeşleri, Kaymakam Hasan Yaman, Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdür Vekili Yılmaz Dırmuş ile sporseverler katıldı.

Şentürk, seremonide yaptığı konuşmada şehit Bilgen'in mekanının cennet olması temennisinde ve ailesine de başsağlığında bulundu.

Bulundukları toprakların kurtuluş savaşında binlerce şehidin verildiği topraklar olduğunu vurgulayan Şentürk, şöyle konuştu:



"Vatanımızı, daha da yaşanabilir hale getirmek üzere vatanımıza göz koymuş, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmaya kalkışanlara karşı verdiğimiz mücadelede şehitlerimiz oldu ve olacak. Şehidimizin mirasını en güzel şekilde yaşatmak ve yad etmek amacıyla organizasyon düzenlendi. Spor hangi alanda olursa olsun beden ve ruh sağlığı bakımından önemli. Müsabakalarda kaybeden yoktur. Önemli olan düzenli olarak aktiviteleri yapmaktır. Burada kazananlar illerini temsil etmelerinin yanında ülkemizi de temsil ederek, bayrağımızı dalgalandırmakta ve İstiklal Marşı'mızın okunmasını sağlamaktadır. Hedefimiz her zaman daha iyiyi yakalamak olmalıdır, onun yolu da çalışmaktan geçiyor." dedi.

Durmuş da müsabakalarda görev alan hakem, antrenör ve sporculara başarılar dileyerek, turnuvaya 8 ilden 230 sporcunun katıldığını bildirdi.

Vali Şentürk, Şehit Piyade Uzman Çavuş Bilgen'in babası Mustafa Bilgen'e Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.

Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen, 11 Ekimde Zeytindalı Harekat Bölgesi'ndeki bir üs bölgesine terör örgütü PKK tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olmuştu.