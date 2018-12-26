Son Dakika Haberleri: Şehit Cenazesinde Çocuklardan Duygulandıran Hareket

Şehit Cenazesinde Çocuklardan Duygulandıran Hareket

2 saat önce

Iğdır'ın Aralık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Yakup Gitmez'in toprağa verildiği Kocaeli'de cenaze namazı sırasında asker selamı yapan iki çocuk dakikalarca şehidin naaşının yanında bekledi.

Şehit Cenazesinde Çocuklardan Duygulandıran Hareket, System.String[]
Iğdır'ın Aralık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Yakup Gitmez'in toprağa verildiği Kocaeli'de cenaze namazı sırasında asker selamı yapan iki çocuk dakikalarca şehidin naaşının yanında bekledi. Iğdır'ın Aralık ilçesinde dün Kobra tipi zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Yakup Gitmez'in naaşı Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Kocaeli'ye getirildi. Gece saatlerinde Kocaeli'nin Darıca ilçesine getirilen Gitmez, Darıca Hacı kemal Deste Başı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze töreninde şehidin naaşının yanına gelen 2 çocuk dakikalarca bir eliyle asker selamı yapıp diğer ellerinde tuttukları Türk Bayrağı ile beklediler. Bir an olsun şehit Uzman Onbaşı Yakup Gitmez'in tabutundan gözlerini ayırmayan çocuklar, yaklaşık yarım saat boyunca şehide asker selamı verip beklediler. Şehidin akrabası olduğu öğrenilen küçük çocuklar daha sonra cenaze namazının başlaması ile şehidin naaşından uzaklaşarak uzaktan izlediler.

(Murat Kanber - Samet Kahraman/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:36 Kaynak: İHA

Aralık, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Yılda Emekliyi 541 TL Zam Bekliyor Etiyopya Asıllı Öğretmen, MHP'ye Üyelik Başvurusunda Bulundu

Şehit Annesi, Oğlunu Asker Selamı ile Son Yolculuğuna Uğurladı Jokeyler, 1 Ocak'tan İtibaren Ata Binmeyi Bırakıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 19:37:20. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Cenazesinde Çocuklardan Duygulandıran Hareket
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]