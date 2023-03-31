Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Hakkında Paylaşım Yapan E.E.Y. Tutuklandı

Ne kadar dil dökse de olmadı! Erdoğan'dan taviz yok

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmeden önce alıkonulduğu görüntüsünü sosyal medyadan paylaşarak terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan E.E.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanı E.E.Y.'nin, "Bu paylaşım bana ait değil. Söz konusu tweeti beni etiketleyerek paylaştıklarında fark ettim. Bir linç kampanyası başlatıldı. Bu nedenle hesabımı dondurdum. Bunlar photoshoptur. Bunun benim üzerimden İBB'ye karşı yapılan bir propaganda olduğunu, olayın siyasete çekildiğini düşünüyorum" ifadesini verdiği öğrenildi.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmeden önce adliyedeki odasındaki görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle İBB çalışanı E.E.Y. dün akşam İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'da gözaltına alındı. Şehit savcı Kiraz'ın ölümünün sekizinci yılında yaptığı paylaşım nedeniyle bu sabah Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen E.E.Y., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BU PAYLAŞIM BANA AİT DEĞİL. BUNLAR PHOTOSHOPTUR

Şüphelinin, avukatıyla verdiği ifadede, şunları söylediği öğrenildi:

"Ben böyle bir paylaşım yapmadım. Bu paylaşım bana ait değil. Söz konusu tweeti beni etiketleyerek paylaştıklarında fark ettim. Bir linç kampanyası başlatıldı. Bu nedenle hesabımı dondurdum. Bunlar photoshoptur. Bunun benim üzerimden İBB'ye karşı yapılan bir propaganda olduğunu, olayın siyasete çekildiğini düşünüyorum. Şehit edilen savcının ölüm yıldönümü olduğu için planlı bir kampanya yapıldığını sanıyorum."