Şehit Dinç'in Ailesine Şehadet Belgesi Verildi
1 saat önce
Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, 29 Aralık 2018'de Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Salih Dinç'in ailesine şehadet belgesi takdim etti.
Giresun
Valisi Harun Sarıfakıoğulları, 29 Aralık
2018'de Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Salih Dinç'in ailesine şehadet belgesi takdim etti.
Şehit Dinç'in Dereli
ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret eden Sarıfakıoğlulları, baba Emrullah ve anne Zühre Dinç'e başsağlığı dilediğinde bulundu.
Vali Sarıfakıoğulları, aileye şehadet belgesi ile beratını teslim etti.
Ziyarette Giresun Jandarma
Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit
, Giresun İl Jandarma Komutanı Bahattin Murat Yakın
, Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş da yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:44 Kaynak: AA
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