Son Dakika Haberleri: Şehit Dinç'in Ailesine Şehadet Belgesi Verildi

Şehit Dinç'in Ailesine Şehadet Belgesi Verildi

1 saat önce

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, 29 Aralık 2018'de Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Salih Dinç'in ailesine şehadet belgesi takdim etti.

Şehit Dinç'in Ailesine Şehadet Belgesi Verildi, System.String[]
Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, 29 Aralık 2018'de Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Salih Dinç'in ailesine şehadet belgesi takdim etti.

Şehit Dinç'in Dereli ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret eden Sarıfakıoğlulları, baba Emrullah ve anne Zühre Dinç'e başsağlığı dilediğinde bulundu.

Vali Sarıfakıoğulları, aileye şehadet belgesi ile beratını teslim etti.

Ziyarette Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Giresun İl Jandarma Komutanı Bahattin Murat Yakın, Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş da yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:44 Kaynak: AA

Aralık, Hakkari, Giresun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süleyman Soylu'dan HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli'ye: Suratında Meymenet Yok Terör Örgütüne Ağır Darbe! 735 Şüpheli Gözaltında

Erdoğan'ın Duyurduğu Muhtaç Ailelere Elektrik Tüketim Desteğinin Haftaya Başlaması Bekleniyor Dilenerek Topladıkları Parayla 3 Araba Aldılar, Noterde Kameralara Yakalandılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 16:25:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Dinç'in Ailesine Şehadet Belgesi Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]