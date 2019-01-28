Şehit Diplomatlar Los Angeles'ta Anıldı

ABD'de şehit edilen Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ve Konsolos Bahadır Demir ile Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan anıldı.

ABD'de şehit edilen Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ve Konsolos Bahadır Demir ile Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan anıldı.



ABD'nin Los Angeles kentinde, 27 Ocak 1973 tarihinde Santa Barbara'da Ermeni Gurgen (Karakin) Yanikyan tarafından şehit edilen Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ve Konsolos Bahadır Demir ile 28 Ocak 1982 tarihinde sözde Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları üyesi Ermeni Hampig Sassounian tarafından şehit edilen Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan anıldı.



Baydar ve Demir'in anısına isimleri verilen Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosluğu konutunda başlayan törenlere Los Angeles Başkonsolosluğu çalışanları ile Türk toplumunun üyeleri katıldı. Tören şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.



"Yaramızı sarıp görevlerimize devam ettik"



Törende konuşma yapan Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz, 46 yıl önce Baydar ve Demir'in şehit edilmesini takip eden yıllarda onlarca diplomatın sözde Adalet Tugayı ve ASALA terör örgütleri tarafından şehit edildiğini söyledi. "Diplomatlarımızı hedef alan terör saldırılarının kurbanları arasında bakanlık mensuplarımızın eşleri ve çocukları da vardı" diyerek diplomatların ülke ve vatandaşlarına hizmet ederken beklenmedik şekilde saldırıya uğramalarının ve şehit olmalarının neden olduğu travmanın derin olduğunu belirtti.



Bu travmaya rağmen görev bilinci ile hiçbir ülkede vatandaşlara verilen hizmetin durmadığını ifade eden Oğuz, ortaya çıkan öfkenin kine çevrilmediğini belirterek, "Geçmişte maruz kaldığımız olaylarda olduğu gibi yaramızı sarıp görevlerimize devam ettik. Bu acı günde görevleri sırasında şehit edilen tüm bakanlık mensuplarımızı anarken, vatana hizmet, vatan savunması ve demokrasimizin korunmasında hayatını kaybeden, asker, polis ve sivil şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.



Ardından söz alan Güney Kaliforniya Amerikan Türk Derneği - ATASC'nin Başkanı Ayça Altıntığ, yaşanan olayın özellikle Kaliforniya'da yaşayan Türk toplumunun büyük bir yarası olduğunu belirterek, "Bunu yenmek için toplumun bir araya gelmesi önemlidir" dedi. Toplumun burada ve bir arada şehit diplomatları anmakla büyük bir görevi yerine getirdiğini ifade eden Altıntığ gelen herkese teşekkür etti.



Başkonsolos Arıkan'ın şehit edilmesi sırasında Los Angeles'ta yaşayan, ATASC ve Amerikan Türk Dernekleri'nin eski başkanı, Türk Amerikan Dernekler Federasyonu'nun yöneticiliğini yapmış olan iş adamı Ergun Kırlıkovalı, Başkonsolos Arıkan'ın şehit edilme haberini o gün işe giderken arabada radyodan duyduğunu anlattı. Olaydan birkaç gün evvel Arıkan ile tanıştığını, hatta çay içtiklerini söyleyen Kırlıkovalı bir arkadaşını kaybetmiş gibi hissettiğini ifade etti. Medyanın o sırada sadece Ermenilere söz verdiğini anlatan Kırlıkovalı, medyaya ulaşmak için sarf ettikleri çabalar sonucunda LA Press Room'da ertesi gün için bir yer ayırttığını ve Arıkan'ın şehit edildiğinin ertesi günü sabah 8.00'de medyaya konuşma yaptığını anlattı. Sorumsuzluğunu ve tek taraflı haberciliğini medyanın yüzüne vurduğunu belirten Kırlıkovalı, "Sizler hep vuranın tarafından yayın yaptınız, bu insanın ailesi, kültürü ve sevenleri var. Hiçbiriniz bunu sunmadınız" dediğini, bunun sonucunda odada derin bir sessizlik olduğunu söyledi.



Konuşmaların ardından kalabalık, araçlarla Arıkan'ın şehit edildiği Comstock ve Wilshire caddeleri köşesine gelerek şehitleri anmak için mum yaktı ve çelenk bıraktı. Buradaki törene katılanlara yönelik kısaca tekrar günün anlam ve önemini anlatan Başkonsolos Oğuz, "şehitlerin ve yaşananların unutulmaması için topluma büyük bir görev düşüyor" dedi.



Türk-Amerikan toplumunun önde gelen isimlerinden Turgut Çakırağa, "Arıkan'ın şehit edilmesinden bir hafta sonra Boston Konsolosluğu ofisi bombalandı. Boston Konsolos'u abim olarak gördüğüm biriydi. Zaman zaman orada tercümanlık yapıyordum" diyerek Ermeni terörünün çok can yaktığını söyledi.



Son olarak konuşan Azerbaycan Los Angeles Başkonsolosluğundan Konsolos Orkhan Rustamli, "Türk diplomatlarının Ermeni Teröristler tarafından şehit edilmesi çok acı. Hep söylüyoruz. Bir millet iki devletiz. Sizlerin acısı bizim acımızdır" dedi. Şehitlerin acısını hep çektiklerini ifade eden Rustamli, "Artık dünyanın hiçbir yerinde Türklerin şehit olmamasını dilerim" dedi.



Konuşmaların ardından şehitler için ATASC tarafından hazırlanan helva konuklara dağıtıldı. - LOS ANGELES

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