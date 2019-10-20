Son Dakika Haberleri: Şehit Ekşioğlu'nun cenazesi Erzurum'a getirildi
Son Dakika Güncel Şehit Ekşioğlu'nun cenazesi Erzurum'a getirildi

Şehit Ekşioğlu'nun cenazesi Erzurum'a getirildi

15 dakika önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade er Sezai Eşkioğlu'nun naaşı memleketi Erzurum'a getirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade er Sezai Eşkioğlu'nun naaşı memleketi Erzurum'a getirildi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki tören sonrası Erzurum Hava Meydan Komutanlığı'na getirilen şehit Eşkioğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçaktan tören mangasınca alınıp bir süre omuzlarda taşınarak katafalka konuldu.

Törende, şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula dua etti.

Törenin ardından şehit Eşkioğlu'nun naaşı, tören mangasının omuzlarında askeri cenaze aracına konularak Erzurum Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Törene Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, askerler ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı.

Şehit Eşkioğlu'nun cenazesi, yarın öğle vakti Narmanlı Cami'sinde kılınacak cenaze namazının ardından Altıntepe Mahallesi mezarlığında toprağa verilecek.

Şehit Ekşioğlu'nun cenazesi Erzurum'a getirildi

Şemdinli, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 09:44 Kaynak: AA
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