Şehit emniyet müdürü Ali Gaffar Okkan'ın adının yaşatıldığı merkezde polis adayları yetiştiriliyor
Şehit emniyet müdürü Ali Gaffar Okkan'ın adının yaşatıldığı merkezde polis adayları yetiştiriliyor

Şehit emniyet müdürü Ali Gaffar Okkan'ın adının yaşatıldığı merkezde polis adayları yetiştiriliyor
22.01.2026 12:22
Diyarbakır'daki Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi, teorik ve uygulamalı eğitimlerle polis adaylarını mesleğe hazırlıyor.

Diyarbakır'daki Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi, teorik ve uygulamalı eğitimlerle polis adaylarını mesleğe hazırlıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğünün polis ihtiyacının karşılanması amacıyla Polis Akademisine bağlı olarak 1990 yılında Diyarbakır Polis Okulu Müdürlüğü kuruldu.

Diyarbakır'a 18 Kasım 1997'de İl Emniyet Müdürü olarak atanan, yediden yetmişe herkesle geliştirdiği iyi ilişkilerle Diyarbakırlıların gönlünde taht kuran Ali Gaffar Okkan'ın 24 Ocak 2001'de uğradığı silahlı saldırıda 5 polis memuru ile şehit olmasının ardından hatırasının yaşatılması için okulun ismi 2014 yılında "Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi" olarak değiştirildi.

Binlerce polisi mesleğe hazırlayan merkez, 2025 yılında da Cumhurbaşkanlığı kararı ile yapılan isim değişikliğiyle "Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü" olarak hizmet vermeye başladı.

Merkez, vatanına, milletine ve hukukun üstünlüğüne bağlı, görev bilinci yüksek polis memurları yetiştirerek Türkiye'nin huzur ve güvenliğine önemli katkılar sağlıyor.

36 yılda 22 bin 957 mezun verdi

Kurulduğu 1990 yılından bu yana 36 yılda 22 bin 957 mezun veren merkezde insan haklarına saygılı, çağdaş, donanımlı ve mesleki yeterliliği yüksek personel yetiştirme hedefiyle eğitim ve öğretim faaliyetleri sürüyor.

Geleceğin polis memurlarına yönelik eğitim ve öğretim süreçlerinin aktif olarak sürdürüldüğü merkezde, nice başarılı polislerin ülkeye kazandırılması gayesiyle çalışmalar devam ediyor.

Merkezde, bu yıl yatılı olarak eğitim gören 400 polis adayı, uzman eğitmenlerin kontrolünde mesleğe hazırlanmak için ter döküyor.

Yaklaşık 1 yıl süren teorik ve uygulamalı eğitimlerde silahla atış, müdahale yöntemi ve suçlu yakalama gibi teknikler öğrenen polis adayları, tabancanın yanı sıra emniyetin envanterinde bulunan uzun namlulu silahlarla da atış talimi yapıyor.

Polis adayları, uzman eğitmenlerin kontrolünde yapılan uygulama eğitimlerinde, suçluyu yakalama, olaylara ve suçlulara müdahale, pusudan kurtulma konularında, müdahale yöntem ve tekniklerini öğreniyor.

Güne sporla zinde başlayan polis adayları, teorik ve zorlu eğitimlere katılıyor.

Teorik ve uygulama eğitimlerini başarıyla tamamlayan adaylar, bir yılın sonunda polis olmaya hak kazanıyor.

Kaynak: AA

Ali Gaffar Okkan, Diyarbakır, Güvenlik, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit emniyet müdürü Ali Gaffar Okkan'ın adının yaşatıldığı merkezde polis adayları yetiştiriliyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Şehit emniyet müdürü Ali Gaffar Okkan'ın adının yaşatıldığı merkezde polis adayları yetiştiriliyor - Son Dakika
