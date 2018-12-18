Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü
'nce, makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Rize
İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi
için mevlit okutuldu. Üsküdar Mihrimah Sultan
Camisi'ndeki mevlit programına, polis müdürleri, polis memurları, bekçiler ve vatandaşlar katıldı.
Okunan Kur'an-ı Kerim ve mevlidin ardından, programa katılanlara gül suyu ve lokum ikram edildi.
Rize Emniyet Müdürlüğü'nde 11 Aralık
'ta düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi
'nde şehit olmuş, olayda yaralanan Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can
Köksal, tedavi altına alınmıştı.
Yiğit Can Köksal ile girdiği çatışmada yaralı olarak ele geçirilen olayın zanlısı trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu
ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.