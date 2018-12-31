Şehit emniyet müdürü Altuğ Verdi
'nin ardından atanan Nurettin Gökduman görevini devraldı
RİZE - Rize
İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin makamında şehit edilmesi sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Nurettin Gökduman görevi vekaleten Rize Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Trabzon
Emniyet Müdürü Orhan Çevik'ten devraldı.
11 Aralık
tarihinde Makamında uğradığı menfur saldırı sonucu şehit düşen Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin yerine Osmaniye
Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman atandı. Gökduman görevi vekaleten Rize Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik'ten devraldı.
Üzücü bir olayın sonrasında görevi devraldığını dile getiren Rize İl Emniyet Yeni Müdürü Nurettin Gökduman "Öncelikle şehidimiz Altuğ Verdi Emniyet Müdürümüze Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin, teşkilatımız ve milletimizin başı sağ olsun. Tabi böyle bir olaydan sonra buraya gelmek bizi biraz üzdü ama görev verildi. Bizi bu göreve layık görenleri mahcup etmeden görevimizi yapacağız. Rizelilere ve milletimize hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin makamında şehit düştüğü, Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ın ve polis memuru Yiğit Can
Köksal'ın yaralandığı saldırının ardından Rize İl Emniyet Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Trabzon İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ise "Bizde üzücü bir olayla vekaleten devraldık. Ekiplerimizin ve arkadaşlarımızın tamamıyla bu süreci atlattık. Sayın müdürümüz deneyimi, tecrübesi, alana hakimiyeti ile inşallah başarıyı daha da ileriye getirecektir. Buna olan inancımız tamdır, kendisine de başarılar diliyorum" dedi.