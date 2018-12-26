Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin İsmi Ankara'da Yaşatılacak
45 dakika önce
Ankara Emniyet Müdürlüğünün Söğütözü'nde bulunan yerleşkesine, görevi başında şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin ismi verildi.
Ankara
Emniyet Müdürlüğünün Söğütözü
'nde bulunan yerleşkesine, görevi başında şehit edilen Rize
Emniyet Müdürü Altuğ Verdi
'nin ismi verildi.
Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında binası tahrip edilen ve Terörle Mücadele, Özel Harekat müdürlükleri gibi önemli birimlerin taşındığı Çankaya
ilçesi Söğütözü Mahallesi'nde bulunan yerleşke, makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Verdi'nin ismini taşıyacak.
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, makam odasında, Derepazarı
İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru İ.H.S'nin silahlı saldırısında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen şehit olmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:06 Kaynak: AA
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