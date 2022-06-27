Şehit Ertuğrul Ulupınar'ın adı kültür merkezinde yaşatılacak - Son Dakika
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Şehit Ertuğrul Ulupınar'ın adı kültür merkezinde yaşatılacak

27.06.2022 21:54

Şehit Ertuğrul Ulupınar Kültür Merkezi Dua edilmesi Şehit babası Nebi Ulupınar'ın konuşması Şehit ailesinin fotoğraf çektirmesi Şehit Ertuğrul Ulupınar'ın adı Mersin'de kültür merkezinde yaşatılacak Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınır hattında, 8 Ocak'ta teröristlerce döşenen el...

Şehit Ertuğrul Ulupınar Kültür Merkezi

Dua edilmesi

Şehit babası Nebi Ulupınar'ın konuşması

Şehit ailesinin fotoğraf çektirmesi Şehit Ertuğrul Ulupınar'ın adı Mersin'de kültür merkezinde yaşatılacak

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınır hattında, 8 Ocak'ta teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar'ın adı, memleketi Mersin'in Gülnar ilçesindeki kültür merkezine verildi.

Gülnar Kültür Merkezi'nin isminin, "Şehit Ertuğrul Ulupınar Kültür Merkezi" olarak değiştirilmesine karar verildi.

Şehidin adının yazılı olduğu tabela, düzenlenen törenle kültür merkezi binasına asıldı. Şehidin annesi Şadiye, babası Nebi Ulupınar ve kardeşlerinin katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Törende konuşan şehit babası Nebi Ulupınar, oğlunun adının yaşatılmasından dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Ulupınar'ın mezun olduğu Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de şehit ailesine, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınır hattında, 8 Ocak'ta teröristlerce döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu Ulupınar ile Piyade Teğmen Murat Alyakut ve Piyade Onbaşı Enes Koç da şehit olmuştu.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Ertuğrul Ulupınar'ın adı kültür merkezinde yaşatılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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