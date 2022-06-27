Şehit Ertuğrul Ulupınar'ın adı kültür merkezinde yaşatılacak

Şehit Ertuğrul Ulupınar Kültür Merkezi

Dua edilmesi

Şehit babası Nebi Ulupınar'ın konuşması

Şehit ailesinin fotoğraf çektirmesi Şehit Ertuğrul Ulupınar'ın adı Mersin'de kültür merkezinde yaşatılacak

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınır hattında, 8 Ocak'ta teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar'ın adı, memleketi Mersin'in Gülnar ilçesindeki kültür merkezine verildi.

Gülnar Kültür Merkezi'nin isminin, "Şehit Ertuğrul Ulupınar Kültür Merkezi" olarak değiştirilmesine karar verildi.

Şehidin adının yazılı olduğu tabela, düzenlenen törenle kültür merkezi binasına asıldı. Şehidin annesi Şadiye, babası Nebi Ulupınar ve kardeşlerinin katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Törende konuşan şehit babası Nebi Ulupınar, oğlunun adının yaşatılmasından dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Ulupınar'ın mezun olduğu Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de şehit ailesine, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınır hattında, 8 Ocak'ta teröristlerce döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu Ulupınar ile Piyade Teğmen Murat Alyakut ve Piyade Onbaşı Enes Koç da şehit olmuştu.