Şehit eşi: Kızım, 'babamı ara sesini duyayım' diyor - Son Dakika

FETÖ/PDY'nin darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Muhsin Kiremitçi'nin (28) eşi Seda Kiremitçi (27), eşini şehit eden terör örgütü üyelerinin yargılandığı Akıncı Üssü davasında 79'ar kez ağırlaştırılmış hapis ceza almasını değerlendirdi. Kiremitçi, "Verilen hiçbir ceza benim içimi soğutmayacak. Çünkü, eşim hiçbir zaman geri gelmeyecek. Kızımızı hiçbir zaman kucağına alamayacak. 4 yaşındaki kızım, şu an ölüm kavramını çok bilmediği için, 'Anne herkesin bir telefonu var. Babamın da bir telefonu vardır. Ne olur ara da bir sesini duyayım' diyor. Kızım da ben de çok zorlanıyoruz" dedi.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yönetildiği, aralarında FETÖ'nün sivil imamlarının da bulunduğu 475 sanıklı Akıncı Üssü davasında karar açıklandı. Sanıklara 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na gerçekleştirilen hain saldırıda şehit düşen Komiser Yardımcısı Muhsin Kiremitçi'nin eşi Seda Kiremitçi, kararı değerlendirdi. Şehit eşinin, kızları Gökçe'yi kucağına alamayacak olmasının büyük üzüntü verdiğini söyleyen Kiremitçi şöyle dedi: