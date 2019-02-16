Şehit Fethi Sekin'in Babasından Şegafed'e Ziyaret
1 saat önce
Şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, Şehit Yakınları, Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonunu (ŞEGAFED) ziyaret ettiŞEGAFED Başkanı Caner Dalkalı, yaptığı yazılı açıklamada, vatan savunmasında şehit düşenlerin yakınlarına, gazilere, korunmaya muhtaç çocuklara...
Şehit polis memuru Fethi Sekin
'in babası Mehmet Zeki
Sekin, Şehit Yakınları, Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonunu (ŞEGAFED) ziyaret etti
ŞEGAFED Başkanı Caner Dalkalı, yaptığı yazılı açıklamada, vatan savunmasında şehit düşenlerin yakınlarına, gazilere, korunmaya muhtaç çocuklara her türlü maddi ve manevi desteği sağlamak üzere federasyonun geçen yıl kurulduğunu belirtti. İzmir
Adliyesi önünde 5 Ocak 2017'de bölücü terör örgütü PKK
tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen ve kahramanlığıyla Türk milletinin gönlünde taht kuran şehit Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin'in federasyonu ziyaret ettiğini belirten Dalkalı, "Federasyonumuza hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak çalışmalarımız hakkında bilgiler alan Sayın Sekin, bizleri devamlı takip ettiğini ve faaliyetlerimize her daim destek vereceklerini belirtmişlerdir. Bizleri onurlandırmıştır." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:08 Kaynak: AA
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