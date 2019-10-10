Son Dakika Haberleri: Şehit-Gazi Sen Genel Başkanı Ocak Hakkari'de
Son Dakika Güncel Şehit-Gazi Sen Genel Başkanı Ocak Hakkari'de

Şehit-Gazi Sen Genel Başkanı Ocak Hakkari'de

1 saat önce

Şehit-Gazi Sen Genel Başkanı Fatih Ocak, Hakkari'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Şehit-Gazi Sen Genel Başkanı Ocak Hakkari'de, System.String[]

Şehit-Gazi Sen Genel Başkanı Fatih Ocak, Hakkari'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.


Şehit-Gazi Sen Genel Başkanı Fatih Ocak, beraberindeki Başkan Yardımcısı Serkan Gül, Şehit -Gazi Sen Hakkari İl Başkanı Şirin Adıyaman ve Hakkari Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, misafirleriyle bir süre sohbet etti.


Ardından Şehit-Gazi Sen adına Vali Akbıyık'a bir tablo hediye edilmesi sonrası hatıra fotoğrafı çektirildi.


Şehit-Gazi Sen heyeti, daha sonra Hakkari'ye yeni atanan Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başsavcı Çınar ile bir süre sohbet eden heyet, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından buradan ayrıldı. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arap Birliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na küstah tepki!
Son Dakika: HDP'li Temelli ve Buldan'a operasyon hakkındaki açıklamalarından dolayı soruşturma başlatıldı Harekatta 2. gün: Kaçan teröristler ölümle tehdit edildi 90'lık dedenin Barış Pınarı Harekatı'na verdiği destek sosyal medyayı salladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 12:01:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit-Gazi Sen Genel Başkanı Ocak Hakkari'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]