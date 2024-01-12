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İletişim Başkanlığından vatandaşlara şehit haberleri uyarısı: Yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim - Son Dakika
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İletişim Başkanlığından vatandaşlara şehit haberleri uyarısı: Yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerimiz şehit oldu. İletişim Başkanlığı, sosyal medyada doğrulanmamış içeriklerin paylaşılmaması ve yalnızca resmi açıklamalara itibar edilmesi konusunda uyarıda bulundu.

12.01.2024 - 22:24,  Güncelleme: 22:55
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 5 askerimizin şehit olması sonrası İletişim Başkanlığı tarafından "Sosyal medyada şehitlerimiz ve Silahlı Kuvvetlerimizle alakalı doğrulanmamış içerikleri paylaşmayalım, terör örgütlerinin bölücü propagandalarına alet olmayalım. Terörün faydasına olabilecek dezenformasyon barındıran içeriklerden uzak durup, yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim" uyarısında bulunuldu.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerimiz şehit oldu. Türkiye'nin yüreğini yakan acı haber sonrası İletişim Başkanlığı'ndan kritik bir uyarı geldi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN UYARI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, açıklamasında şunları söyledi: " Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.

İnsanlığın ortak düşmanı olan bölücü teröre ve terör destekçilerine binlerce kez lanet olsun. Her türlü terör örgütünün kökü kurutuluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız.

"YALNIZCA RESMİ AÇIKLAMALARA İTİBAR EDELİM"

Sosyal medyada şehitlerimiz ve Silahlı Kuvvetlerimizle alakalı doğrulanmamış içerikleri paylaşmayalım, terör örgütlerinin bölücü propagandalarına alet olmayalım. Terörün faydasına olabilecek dezenformasyon barındıran içeriklerden uzak durup, yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim."

"MANİPÜLATİF PAYLAŞIMLARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Öte yandan İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman askerimiz de yaralanmıştır. Yaralanan askerlerimiz hastanelere sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 12 terörist de etkisiz hale getirilmiştir. Resmi kaynaklardan yapılan açıklamalar dışında, özellikle terör örgütü ve sempatizanlarının sosyal medyadaki manipülatif paylaşımlarına itibar etmeyiniz." paylaşımında bulundu.

İletişim Başkanlığından vatandaşlara şehit haberleri uyarısı: Yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim
YORUMLAR (1)
  • Bay RİZE: Ne diorsınuz ya Yanıtla 11 2

Fahrettin Altun, Gündem, Son Dakika

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SON DAKİKA: İletişim Başkanlığından vatandaşlara şehit haberleri uyarısı: Yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim - Son Dakika
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