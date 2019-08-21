Son Dakika Haberleri: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar'ın babaevinde yas
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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar'ın babaevinde yas

1 saat önce

Şırnak kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar'ın şehadet haberi, Hatay'ın Antakya ilçesindeki baba evine ulaştı.

Şırnak kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar'ın şehadet haberi, Hatay'ın Antakya ilçesindeki baba evine ulaştı.


İlçeye bağlı Ürgenpaşa Mahallesi' nde yaşayan Uçar'ın ailesine, oğullarının şehit olduğu haberi askeri yetkililer tarafından verildi.

Türk bayrakları asılan şehidin evinin önünde çok sayıda vatandaş toplandı.

Bekar olduğu öğrenilen 28 yaşındaki şehidin, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Antakya Mezarlık Kompleksi' nde toprağa verileceği bildirildi.

Mehmet Uçar, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:45 Kaynak: AA
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