Şehit kızlarının diktiği fidanlarla "nefes" alıyorlar - Son Dakika

Şehit kızlarının diktiği fidanlarla "nefes" alıyorlar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan komiser yardımcısı Kübra Doğanay'ın anne ve babası, kızlarının bahçelerine diktiği fidanlarla "nefes" alıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan komiser yardımcısı Kübra Doğanay'ın anne ve babası, kızlarının bahçelerine diktiği fidanlarla "nefes" alıyor.

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Hain darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığının havadan hedef alınması sonucu şehit düşen 44 polis arasında bulunan komiser yardımcısı Kübra Doğanay'ın evlerinin bahçesine diktiği onlarca meyve ağacına anne Hikmet ve baba Harun Doğanay, adeta gözü gibi bakıyor.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Doğanay ailesi, şehit kızlarının bahçelerine diktiği meyve fidanlarına bakıp, beraber yaşadıkları güzel hatıraları canlı tutmaya çalışıyor.

Doğanay ailesi, kızlarının her karış toprağında her ağacın dalında emeği olan bahçelerinde vakit geçirerek huzur buluyor.

Harun Doğanay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel anılarının bulunduğu Kübra'nın çok çalışkan biri olduğunu belirterek, şunları anlattı:

"Buradaki her ağaçta, toprakta ve her şeyde Kübra'nın emeği var. Kendisi bu işleri severdi. Kübra'nın hayatının yarısı burada geçti. Allah'a çok şükür, bizim de yüzümüzü kara çıkarmadı. Meyveleri çok severdi. Sabahları kalkar, ağaçlardan alıp yerdi. Ceviz, badem, kayısı, erik, ayva ve kiraz gibi ağaçları diktik. Ben çukur kazdım, Kübra fidanları tuttu, dibine suyunu o döktü. Topraklarını beraber örttük. Budama işlerini bile Kübra ile beraber yaptık. Yorulduğunda bile eline kitap alır, hamakta öyle dinlenirdi. Yani, Kübra'nın burada çok emeği var. Geçenlerde Kübra'nın sevdiği hamağı kurarken çok zorlandım ve eski yıllara gittim, geldim. Çok özlüyorum. Beni buraya bağlayan Kübra'nın hatıraları, yoksa bahçeye zaten gelmem. Çocuğumun ömrünün yarısı burada geçti. Yaşıtları oyun onarken o burada çalışırdı. Günlerimiz çok iyi, dolu dolu geçti."

"Ben onları Rabbime şikayet ettim"

Anne Hikmet Doğanay da kızlarını her zaman rahmetle andıklarını belirterek, evlat acısının çok zor olduğunu kaydetti.

FETÖ'cüleri Allah'a havale ettiğini anlatan Doğanay, "Ben onları Rabbime şikayet ettim. Benim çektiğim acıyı kimse çekmesin. Evlat acısı çok zormuş. Rabbim kimseyi evladıyla imtihan etmesin. Her 15 Temmuz yaklaşınca benim içim çok yanıyor, yaralarım kanıyor." dedi.

"Sanki bir yerden çıkıp gelecek gibi"

Bahçelerindeki her karış toprakta Kübra'nın hatırası olduğunu vurgulayan Doğanay, şöyle devam etti:

"Yavrum burada yürüdü, burada yere bastı. Burada ayak izleri var. Sesleri kulağımı çınlatıyor. Sanki bir yerden çıkıp gelecek gibi. 'Anne ben buradayım' diyor adeta. O acı günde de buradaydım. Beraber meyve toplardık. Şeftali ve kiraz toplamayı çok severdi. Her dalda elleri var. Biz Kübra'nın hatırası diye dalları kesmeye kıyamıyoruz. Ağaçları dikerken çapa yapardı, otlarını temizlerdi. Hepsinde tek tek emeği var. Burası bizim nefes alma yerimiz. Kübra'yı en çok düşündüğüm, nefes aldığım, yaşadığım yer burası."

Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit kızlarının diktiği fidanlarla 'nefes' alıyorlar - Son Dakika
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