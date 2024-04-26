Muğla Menteşe Spor Lisesi Kız Hokey Takımı Türkiye Şampiyonu - Son Dakika
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Muğla Menteşe Spor Lisesi Kız Hokey Takımı Türkiye Şampiyonu

Muğla Menteşe Spor Lisesi Kız Hokey Takımı Türkiye Şampiyonu

Muğla Menteşe Spor Lisesi Kız Hokey Takımı, Okul Sporları Genç Kızlar Liselerarası Türkiye Hokey Şampiyonası Finalleri'nde Kırıkkale Şehit Hakan Yorulmaz Spor Lisesi'ni yenerek Türkiye Şampiyonu oldu. 31 maçtır yenilgi yüzü görmeyen takım, başarısını doyasıya kutladı.

26.04.2024 15:41  Güncelleme: 15:47
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Hokey okul müsabakalarında Muğla Menteşe Spor Lisesi Kız Hokey takımı Türkiye Şampiyonu oldu.

31 maçtır Hokey'de yenilgi yüzü görmeyen Menteşe Spor Lisesi Kız Hokey Takımı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Genç Kızlar Liselerarası Türkiye Hokey Şampiyonası Finalleri'nde ilk turda Zonguldak Kozlu Anadolu Lisesi'ni 4-0, Trabzon Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi'ni 7-1, Gaziantep Şehit Kamil Belediyesi Anadolu Lisesi'ni 6-0 yenerek yarı finale yükseldi. Finalde Kırıkkale Şehit Hakan Yorulmaz Spor Lisesi'ni 2-1 yenerek Türkiye Şampiyonu oldu. Türkiye şampiyonluğu kupasını Muğla'ya kazandıran takım müsabaka sonrası başarısını doyasıya kutladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Muğla Menteşe Spor Lisesi Kız Hokey Takımı Türkiye Şampiyonu - Son Dakika

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