Spor

Hokey okul müsabakalarında Muğla Menteşe Spor Lisesi Kız Hokey takımı Türkiye Şampiyonu oldu.

31 maçtır Hokey'de yenilgi yüzü görmeyen Menteşe Spor Lisesi Kız Hokey Takımı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Genç Kızlar Liselerarası Türkiye Hokey Şampiyonası Finalleri'nde ilk turda Zonguldak Kozlu Anadolu Lisesi'ni 4-0, Trabzon Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi'ni 7-1, Gaziantep Şehit Kamil Belediyesi Anadolu Lisesi'ni 6-0 yenerek yarı finale yükseldi. Finalde Kırıkkale Şehit Hakan Yorulmaz Spor Lisesi'ni 2-1 yenerek Türkiye Şampiyonu oldu. Türkiye şampiyonluğu kupasını Muğla'ya kazandıran takım müsabaka sonrası başarısını doyasıya kutladı. - MUĞLA