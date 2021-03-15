Şehit madenci formalarına Türk Metal Sendikası destek verdi - Son Dakika

Şehit madenci formalarına Türk Metal Sendikası destek verdi

15.03.2021 13:31
Şehit madenci formalarına Türk Metal Sendikası destek verdi, System.String[]

Türk Metal Sendikası'na bağlı Erdemir işçileri 400 adet şehit madenci forması alarak Zonguldak Kömürspor'a destek oldu.

Türk Metal Sendikası'na bağlı Erdemir işçileri 400 adet şehit madenci forması alarak Zonguldak Kömürspor'a destek oldu.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Zonguldak Kömürspor maddi gelir sağlamak amacıyla grizu faciasında hayatını kaybeden 263 madenci için geçtiğimiz aylarda şehit madenci formasını bastırmıştı. Yediden yetmişe herkesin destek verdiği şehit madenci formalarına ilgi artarak devam ediyor.

Kırmızı-lacivertli yönetim son olarak Ereğli Türk Metal Sendikasını ziyaret Şube Başkanı Metin Ercan'dan şehit madenci projesi için destek istemişti. Ereğli Türk Metal Sendikası'na bağlı Erdemir işçileri 400 adet şehit madenci forması alarak Kömürspor'a büyük destek verdi. İşçilerin bu desteği ise kırmızı-lacivertli taraftarlardan büyük takdir topladı.

Öztürk teşekkür etti

Zonguldak Kömürspor Basın Sözcüsü Şükrü Öztürk, "İşçilerimizin bu anlamlı hareketi için teşekkür ediyoruz. Her projemizde bizlere destek oluyorlar. İnşallah diğer herkese de örnek olur. Bu katkı bizim için çok önemli. Zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde biraz daha nefes alacağız" dedi. - ZONGULDAK

Türk Metal Sendikası, Şehit, Metal, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şehit madenci formalarına Türk Metal Sendikası destek verdi - Son Dakika Spor


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