Şehit Mehmetçikler'in Kardan Heykellerine Yoğun İlgi (1)

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde 104 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olan Mehmetçikler anısına yapılan kardan heykeller, yoğun ilgi gördü.

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde 104 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olan Mehmetçikler anısına yapılan kardan heykeller, yoğun ilgi gördü.



Kardan heykeller, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin oteller bölgesine 100 kamyon kar getirilerek, Kars Kafkas, Erzurum Atatürk, Ağrı İbrahim Çeçen, Bayburt ve Muş Alparslan üniversitelerinden bir grup öğretim görevlisinin 2 haftalık çalışması ile tamamlandı. Dev Türk bayrağının üzerine örtüldüğü heykeller, vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar dev Türk bayrağı ile kaplı heykeller önünde askerlerle birlikte açılış öncesi bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Kardan heykeller için her yıl farklı temalar işlendiğini söyleyen Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğretim elemanı Muhammet İşçi, "Heykeli 10 kişilik ekiple 2 haftada yaptık. Yapımı için toplam 200 kamyon kar getirildi. Şehitlerimizin ebediyete yürüyüşünü tema aldık. Türkiye'de bugüne kadar kardan yapılan en büyük heykel. Yapımı sırasında zaman zaman hava sıcaklığı eksi 20 dereceye kadar düştü. 8 metre yüksekliğinde, 3 asker figürü kullanıldı. Bu heykelleri 2004 yılından beri yapıyoruz" dedi.



Sarıkamış ilçesindeki Kasım Mahallesi'nde oturan Tevrat Pirim (75), kardan heykelleri görünce çok duygulandığını söyledi. 2 çocuk annesi Pirim, "Her yıl ziyarete geliyoruz. Allah şehitlerimize rahmet etsin. Böyle anılmaları çok güzel" dedi. - Sarıkamış

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