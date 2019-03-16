Şehit Mezarları İçin Bayrak Direği İmal Ettiler
1 saat önce
Şehit mezarları için bayrak direği imal ettilerKÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde öğrenciler, şehit mezarları için bayrak direği imal etti.
Şehit mezarları için bayrak direği imal ettiler
KÜTAHYA - Kütahya
'nın Tavşanlı
ilçesinde öğrenciler, şehit mezarları için bayrak direği imal etti.
Tavşanlı Endüstri Meslek Lisesi
öğrencileri Tavşanlı Asri Mezarlığı'ndaki her bir şehit kabrine bir bayrak direği yaparak bayrakları yenilediler.
Edinilen bilgilere göre, okul yönetimi Şehitlik ziyaretinde bu konuda bir çalışmayı görev sorumluluğu hissederek başlattı. Tavşanlı Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi
bünyesinde metal bölümü atölyesinde öğrenci ve öğretmenler her Şehit mezar için bir bayrak direği ürettiler. Bu bayrak direkleri bayrakları ile şehitlikteki kabir başlarına diktiler. "Biz şehitlerimiz ve Mehmetçiğimiz sayesinde burada rahat ve huzurluyuz, tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun" açıklamasında bulundular.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 07:13 Kaynak: İHA
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