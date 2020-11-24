Şehit öğretmen Şenay Aybüke'nin isminin verildiği kütüphane açıldı - Son Dakika

Şehit öğretmen Şenay Aybüke'nin isminin verildiği kütüphane açıldı

24.11.2020 14:15

Şehit öğretmen Şenay Aybüke'nin isminin verildiği kütüphane açıldı Açılışa katılan şehit öğretmen Şenay Aybüke'nin babası Sadık Yalçın: "Kızımın ismini yaşatacağız, ismini canlı tutacağız" Batman'da yapımı tamamlanan Şehit Şenay Aybüke Kütüphanesinin açılışı yapıldı.

Şehit öğretmen Şenay Aybüke'nin isminin verildiği kütüphane açıldı

Açılışa katılan şehit öğretmen Şenay Aybüke'nin babası Sadık Yalçın:

"Kızımın ismini yaşatacağız, ismini canlı tutacağız"

BATMAN - Batman'da yapımı tamamlanan Şehit Şenay Aybüke Kütüphanesinin açılışı yapıldı. Açılışa katılan şehit Şenay Aybüke'nin babası Sadık Yalçın, kızının isminin yaşayacağını belirterek, "Ülkemizin farklı yerlerindeki mekanlara bu şekilde şehitlerimizin isimleri verilerek özelikle öğretmenlerimizin isimlerinin canlı tutulması çok ayrı bir duygu" dedi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, 9 Haziran 2017'de, Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi verildiği kütüphanenin inşa çalışmaları tamamlandı. Toplam 7 bin 500 metrekare kapalı alana ve aynı anda binlerce kişiye hizmet verebilecek kapasiteye sahip kütüphane, 2 senelik çalışmanın ardından açıldı. 150 bin kitabın bulunduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Batman'a kazandırılan kütüphane, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük kütüphanesi olma özelliğini taşıyor. Kütüphanede oyun alanları, çalışma salonları, bireysel çalışma salonları, engelli, çocuk ve yetişkin bireyler için okuma salonları atölyeler, sinema salonu, konferans salonu, bilgisayar salonu ve kantin bulunuyor.

"Karanlık, hain zihniyet evlatlarımızı katlediyor"

24 Kasım Öğretmenler Gününde faaliyete giren Şehit Şenay Aybüke Kütüphanesinin açılışına Açılışa Şehit Şenay Aybüke'nin babası Sadık Yalçın, Batman Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve öğretmenler katıldı.

Kütüphanenin açılışında konuşan Batman Valisi Hulusi Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Gününde kutlama olması gerektiğini söyledi. Vali Şahin, "Öğretmenlerimize öğrencilerimizin çocuklarının evlatlarının çiçek vermesi onlarla kucaklaşması gerekir böyle bir gün olması gerekir ama biz bugün sanki şehitler gününde sanki cenazede gibi duygulu anlar yaşıyoruz. Bunun sebebi evlatlarımızı katleden hain zalim karanlık zihniyettir. Karanlık hain zihniyet evlatlarımızı katlediyor. Sadece öğretmenlerimizi değil hemşirelerimizi, doktorlarımızı, imamlarımızı, polislerimizi, askerlerimizi ve korucularımızı katlediyorlar. Sizin ve karanlık ideolojinizi ve sizin savunan sizin gibi düşünen içinde kırıntı dahi olsa size destek verenlerin hepsine lanet ediyorum. Sizin karanlık ideolojiniz de siz de yerin dibine batın" diye konuştu.

"Kızımın ismini yaşatacağız"

Şehit Şenay Aybüke'nin babası Sadık Yalçın ise, "Burada olmaktan çok memnunum bu güzel eserin yapılması düşünülmesi ve kızımızın isminin verilmesi ayrıca bize mutluluk oldu. Kültür Turizm Bakanımıza, valimize, İl Milli Eğitim Müdürümüze ayrı teşekkür ederim. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Kızımın ismi ölmeyecek, yaşatacağız, ismini canlı tutacağız. Ziyadesiyle bu eserlerin görerek yaşıyoruz. Batman'a üçüncü gelişim ilk gelişimde kızım ila beraber göreve başlaması için geldik. Daha sonrasında Kozluk'ta yapılan açılışa geldim orda Aybüke öğretmenin adı verildi. Çok memnunuz ülkemizin farklı yerlerinde bu şekilde şehitlerimizin isimleri verilerek özelikle öğretmenlerimizin isimlerinin canlı tutulması çok ayrı bir duygu, gerçekten herkese teşekkür ederiz. Allah kimseyi bu acıya üzüntüye düşürmesin" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Şehit öğretmen Şenay Aybüke'nin isminin verildiği kütüphane açıldı
Şehit öğretmen Şenay Aybüke'nin isminin verildiği kütüphane açıldı
Şehit öğretmen Şenay Aybüke'nin isminin verildiği kütüphane açıldı
Şehit öğretmen Şenay Aybüke'nin isminin verildiği kütüphane açıldı

kızım dizisi, Kozluk, Batman, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehit öğretmen Şenay Aybüke'nin isminin verildiği kütüphane açıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Eşi teknik direktörü eleştirdi, yıldız futbolcu kadro dışı bırakıldı Gaziantepli genç, hatalı basım 50 lirayı 50 bin liradan satışa çıkardı Faizin etkisi kısa sürdü! Dolar yeniden 8 liranın üstünü gördü Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var Vicdansız kadın, yenidoğan bebeğini dondurucu soğukta ölüme terk etmeye işte böyle gitmiş Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları Aziz Yıldırım'ın korumasının silahından çıkan kurşunla tersane çalışanı öldü
Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm demişti! Üniversiteli Raşit'in katiline müebbet verildi Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm demişti! Üniversiteli Raşit'in katiline müebbet verildi         
14:12
Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti         
13:49
Muğdat Çelik'in gördüğü kırmızı kart, İngiliz basınında haber oldu Muğdat Çelik'in gördüğü kırmızı kart, İngiliz basınında haber oldu         
13:37
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
İncirlik'te görevli uzman çavuş evinde ölü bulundu İncirlik'te görevli uzman çavuş evinde ölü bulundu         
12:53
AK Parti kongresinde yumruklu kavga! Polis ekipleri iki grubu zor ayırdı AK Parti kongresinde yumruklu kavga! Polis ekipleri iki grubu zor ayırdı         
12:39
Koronadan hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ortaköy Mezarlığı'nda yeni mezarlar açılıyor Koronadan hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ortaköy Mezarlığı'nda yeni mezarlar açılıyor         
12:20
Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim         
11:47
Çiçekçileri önce dijital dünya sonra korona vurdu! Sinek avlıyorlar Çiçekçileri önce dijital dünya sonra korona vurdu! Sinek avlıyorlar         
11:20
Uludağ'ın Robinson Crusoe'u koronavirüs salgınını aylar sonra dağcıdan öğrenmiş Uludağ'ın Robinson Crusoe'u koronavirüs salgınını aylar sonra dağcıdan öğrenmiş         
11:18
Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması: Benim dava arkadaşımdır; ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması: Benim dava arkadaşımdır; ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz         
11:07
Ünlü iş adamı şirketi için kiraladığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürmüş Ünlü iş adamı şirketi için kiraladığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürmüş         
11:04
İstanbul'da bazı özel hastaneler yüksek test ücreti almaya devam ediyor İstanbul'da bazı özel hastaneler yüksek test ücreti almaya devam ediyor         
10:53
Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, "Sana ev açarım" vaadinde bulunmuş         
09:51
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti         
09:44
Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti         
09:12
Snapchat, en çok izlenen içerikleri üreten kullanıcılara günlük 1 milyon dolar dağıtacak Snapchat, en çok izlenen içerikleri üreten kullanıcılara günlük 1 milyon dolar dağıtacak         
05:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 14:40:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit öğretmen Şenay Aybüke'nin isminin verildiği kütüphane açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei