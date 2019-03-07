Şehit Ömer Halisdemir Davasında Verilen Karar Onandı
45 dakika önce
Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince onandı.
Astsubay Ömer Halisdemir
'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararı, Ankara
Bölge Adliye Mahkemesince onandı. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince 18 sanıktan 5'inin iki kez, 13'ünün ise birer kez 'ağırlaştırılmış müebbet' ve 'müebbet' hapis cezasına çarptırıldığı dosyanın istinaf başvurusu, 21. Ceza Dairesince 5 Mart'ta karara bağlandı. Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince onandı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:26 Kaynak: İHA
Digiturk'e Rekabet Soruşturması
CHP'den Biji Mansur Yazısına Suç Duyurusu: Yazıyı Yazan Gökçek'le Çalışmış
Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! Kritik Seviyeyi Aştı
Çaresizce Evlerinin Yanışını İzleyen Aile Yürekleri Burktu