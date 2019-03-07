Son Dakika Haberleri: Şehit Ömer Halisdemir Davasında Verilen Karar Onandı

Şehit Ömer Halisdemir Davasında Verilen Karar Onandı

45 dakika önce

Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince onandı.

Şehit Ömer Halisdemir Davasında Verilen Karar Onandı, System.String[]
Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince onandı. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince 18 sanıktan 5'inin iki kez, 13'ünün ise birer kez 'ağırlaştırılmış müebbet' ve 'müebbet' hapis cezasına çarptırıldığı dosyanın istinaf başvurusu, 21. Ceza Dairesince 5 Mart'ta karara bağlandı. Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince onandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:26 Kaynak: İHA

Ankara, Ömer Halisdemir, Güncel
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