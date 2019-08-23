Son Dakika Haberleri: Şehit Özel Harekat Polisi son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Genel Haber

Şehit Özel Harekat Polisi son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Şehit Özel Harekat Polisi son yolculuğuna uğurlandıGİRESUN - Gümüşhane'de trafik kazasında şehit olan Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli Hamdullah Kırtay memleketi Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Özel Harekat Polisi son yolculuğuna uğurlandı

GİRESUN - Gümüşhane'de trafik kazasında şehit olan Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli Hamdullah Kırtay memleketi Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit polis memuru Kırtay'ın naaşı, Tirebolu Devlet Hastanesi'nden alınarak cenaze töreninin düzenleneceği ilçenin Körliman Mahallesi'ndeki Uzunkum Camii'ne getirildi. Cuma namazına müteakiben düzenlenen törene, şehidin yakınları, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, TBMM İdare Amiri Hasan Turan, Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, askeri yetkililer, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Vali Harun Sarıfakıoğulları ve İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ile birlikte protokol üyeleri baba Nedim ve anne Firdevs Kırtay'a başsağlığı dileyerek, teselli etti.

Şehit Özel Harekat polisi Kırtay'ın nişanlı olduğu ve düğün hazırlığı içerisinde olduğu öğrenildi.

Şehit Özel Harekat Polisi Hamdullah Kırtay, dün sabah saatlerinde Gümüşhane şehir merkezinden Trabzon istikametine giderken kullandığı 08 AAD 693 plakalı otomobil ile Özcan Mahallesi Elmalı Caddesi'nde yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Gümüşhane, Giresun, Genel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 07:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani koca, Özgecan Aslan'ın kuzeni olan eşini öldürüp kıyma makinesiyle parçaladı!
Emine Bulut'u öldüren Fedai Baran'dan kan donduran sözler: Hayvan kestim Cem Garipoğlu'nun babasının eski avukatı Metin Feyzioğlu Emine Bulut tweetiyle sosyal medyada büyük tepki gördü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 21:07:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Özel Harekat Polisi son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]