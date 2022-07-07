Öte yandan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehidin ailesine başsağlığı dileyerek, "Kahramanmaraş Göksun nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Murat Yıldırım, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şehit Piyade Uzman Çavuş Yıldırım'ın Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi - Son Dakika

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