Şehit Polis Memuru Işalca, mezarı başında anıldı - Son Dakika

Şehit Polis Memuru Işalca, mezarı başında anıldı

06.01.2021 15:22
Şehit Polis Memuru Işalca, mezarı başında anıldı, System.String[]

Aydın'ın Karacasu ilçesinden 6 Ocak 1992 yılında Batman il merkezinde şehit düşen polis memuru Ahmet Işlakca, şehadetinin 29'uncu yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinden 6 Ocak 1992 yılında Batman il merkezinde şehit düşen polis memuru Ahmet Işlakca, şehadetinin 29'uncu yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Törene Kaymakam Ahmet Soley, Belediye Başkanı Zeki İnal, İlçe Jandarma Komutanı Onur Özdemir, İlçe Emniyet Amiri Davut Özkan, İlçe Müftüsü Bayram Yılmaz, SYDV Müdürü Mustafa Geçmez, AK Parti İlçe Başkanı Fuat Meriç, Mahalle Muhtarı Adem Onaca ve şehidimizin ailesi katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, Kaymakam Ahmet Soley'in konuşmasının ardından mezara çiçek sunulup, okunan Kuran'ı Kerim tilaveti ve dualarla sona erdi. Kaymakam Ahmet Soley, "Bu bayrak ve topraklar için canını esirgememiş, Türkiye Cumhuriyeti var oldukça ulusumuzun gönlünde yaşayacak, unutulmayacak bir kahraman olan Ahmet IŞLAKCA gönüllerde yaşayıp, asla unutulmayacak. Şehidim üzülme, müsterih ol. Devletimiz ve biz her zaman ailenin ve yakınlarının yanındayız. Onlar da asla yalnız değil ve uğruna can verdiğin bu vatan asla düşman çizmesi ile çiğnenmeyip bu bayrak ilelebet gökyüzünde dalgalanacaktır. Ruhun şad olsun. Işıklar içinde uyu" diye seslenerek 3 yıl Batman'da görev yaptığı ve beraber görev yaptıkları esnada şehit düşen Polis Memuru Ahmet Işlakca'nın mezarına katılanlarla birlikte çiçekler bırakıldı.

İlçe Emniyet Amirliği tarafından Ahmet Işlakca ve şehitler için öğle namazına müteakip Merkez Hacı Ali Ağa Camiinde mevlüt okunup, Işlakca'nın mahallesi Yolüstü'nde lokma dağıtımı yapıldı. - AYDIN

Şehit Polis Memuru Işalca, mezarı başında anıldı
Şehit Polis Memuru Işalca, mezarı başında anıldı
Şehit Polis Memuru Işalca, mezarı başında anıldı

Polis Memuru, Hisarcık, Aydın, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehit Polis Memuru Işalca, mezarı başında anıldı - Son Dakika


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