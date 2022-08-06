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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ta yürüttüğü Pençe - Kilit Operasyonu'nda dün şehit olan Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in Türk Bayrağı'na sarılı naaşı, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Ulucami Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilerek helallik alındı. Şehidin babası Erhan Ergin taziyeleri kabul ederken, annesi Gülşah Ergin ve kız kardeşi Fatma Ergin, tabutun başında gözyaşı döktü. Okunan dualar ve helallik alınmasının ardından Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi'ne götürüldü. - MANİSA

Pençe-Kilit'te şehit düşen uzman çavuşun yıllar önceki paylaşımı yürek yaktı: Annemin çığlığına tüm şehir uyanacak, ama ben uyanmayacağım

Kaynak: İHA

Manisa, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şehit Reşat Ergin'in naaşı baba ocağına getirildi - Son Dakika

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