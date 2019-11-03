Şehit Sarıcan için mevlit okutuldu
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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan için mevlit okutuldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 06:08 Kaynak: AA
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan için mevlit okutuldu.
Kuzuculu Mahallesi'ndeki babaevinde düzenlenen mevlitte, İlçe Müftüsü Bilal Kadı tarafından Sarıcan ve tüm şehitler için dua edildi.
Mevlit programına Kaymakam Murat Bulacak, İlçe Jandarma Komutanı Fevzi Kalkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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