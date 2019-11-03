Son Dakika Haberleri: Şehit Sarıcan için mevlit okutuldu
Son Dakika Güncel Şehit Sarıcan için mevlit okutuldu

Şehit Sarıcan için mevlit okutuldu

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan için mevlit okutuldu.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan için mevlit okutuldu.

Kuzuculu Mahallesi'ndeki babaevinde düzenlenen mevlitte, İlçe Müftüsü Bilal Kadı tarafından Sarıcan ve tüm şehitler için dua edildi.

Mevlit programına Kaymakam Murat Bulacak, İlçe Jandarma Komutanı Fevzi Kalkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Sarıcan için mevlit okutuldu

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 06:08 Kaynak: AA
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