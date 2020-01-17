Şehit Sözleşmeli Er Kaplan, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

HAKKARİ'de, atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit düşen 2 askerden Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan (28), toprağa verildi.

Hakkari 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı emrinde görevli Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan, atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada bir silah arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Merkez Toroslar ilçesi, Turgut Türkalp Mahallesi'nde oturan baba Yusuf Kaplan, oğlunun şehit olduğu haberini askerlerden aldı. Dün akşam saatlerinde cenazesi Mersin'e getirilen şehit Kaplan için cenaze töreni düzenlendi.