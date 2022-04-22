Şehit ateşi Denizli'ye düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Şehit ateşi Denizli'ye düştü

22.04.2022 22:51

Şehit ateşi Denizli'ye düştü Şehit Teğmen Bekir Can Kerek'in acı haberi baba ocağına ateş düşürdü Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyonunda, Denizlili Piyade Teğmen Bekir Can Kerek şehit oldu.

Şehit ateşi Denizli'ye düştü

Şehit Teğmen Bekir Can Kerek'in acı haberi baba ocağına ateş düşürdü

DENİZLİ - Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyonunda, Denizlili Piyade Teğmen Bekir Can Kerek şehit oldu.

Irak'ın kuzeyine yönelik olarak gerçekleştirilen Pençe - Kilit operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Teğmen Bekir Can Kerek, Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon ve Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök şehit oldu. Şehit Piyade Teğmen Kerek'ten gele acı haber, askeri yetkililer tarafından Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Kayalar Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Şehidin evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatılırken, komşuları ve yakınları acılı aileyi sakinleştirmeye çalıştı.

Şehit Bekir Can Kerek'in naaşının yarın ikindi namazına müteakip Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliye Camisi'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık Şehitliği'ne defnedileceği açıklandı. Kısa bir süre önce nikah kıyan şehidin, önümüzdeki yaz aylarında düğününü yapmayı planladığı öğrenildi.

Denizlilileri yasa boğan şehit haberinin ardından Vali Ali Fuat Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, aileyi ziyaret ederek ve sosyal medyadan paylaşımda bulunarak acılarını paylaştı.

Şehit ateşi Denizli'ye düştü
Şehit ateşi Denizli'ye düştü
Şehit ateşi Denizli'ye düştü
Şehit ateşi Denizli'ye düştü
Şehit ateşi Denizli'ye düştü
Şehit ateşi Denizli'ye düştü
Şehit ateşi Denizli'ye düştü
Şehit ateşi Denizli'ye düştü

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Çankırı'ya şehit ateşi düştü Son dakika haber... Çankırı'ya şehit ateşi düştü Son dakika haberi | Ankara'ya şehit ateşi düştü Son dakika haberi | Ankara'ya şehit ateşi düştü

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şehit ateşi Denizli'ye düştü - Son Dakika


Son Dakika
22:45 Putin'e yakınlığıyla bilinen iki Rus oligark, aynı gün aile üyelerini öldürüp intihar etti
22:42 Aleyna Tilki yatak odası pozlarını paylaştı!
22:37 Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 6-0 yendi
21:48 Hollanda Başbakanı Mark Rutte: Erdoğan'ın Moskova ile Kiev arasındaki ara buluculukta özel rolü var
21:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere müjde: Mayıs ayının burs ve kredi ödemeleri, Nisan ayının 25'inde yatacak
20:50 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının 35. saniyesinde kırmızı kart çıktı
20:46 Karşı şeride geçen otomobil başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı!
20:35 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı başladı!
19:55 Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
19:52 Koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 2 bin 898 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 23:08:13. #1.13#
SON DAKİKA: Şehit ateşi Denizli'ye düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement