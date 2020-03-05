Şehit uzman onbaşı akman'ın naaşı baba ocağına getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit uzman onbaşı akman'ın naaşı baba ocağına getirildi - Son Dakika

Şehit uzman onbaşı akman'ın naaşı baba ocağına getirildi

6 saat önce

Şehit Uzman Onbaşı Akman'ın naaşı baba ocağına getirildiSURİYE'nin İdlib şehrinde Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan 23 yaşındaki İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın cenazesi Denizli'deki baba evine getirilerek helallik alındı.

Şehit Uzman Onbaşı Akman'ın naaşı baba ocağına getirildi

SURİYE'nin İdlib şehrinde Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan 23 yaşındaki İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın cenazesi Denizli'deki baba evine getirilerek helallik alındı. Şehidin yakınları tabuta sarılıp gözyaşı dökerken, Anne Gülseren Akman, "Ağlamayın. Oğlum ağlayanları sevmez. Rüyalarıma gel oğlum" diyerek, ağıt yaktı.

Bekar olan Şehit Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, eskort eşliğinde askeri cenaze aracıyla Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi, 2390 Sokak'taki baba evine getirildi. Cenaze, evin önünde bekleyen Akman'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş tarafından tekbir ve dualarla karşılandı. Burada dua okunmasının ardından Akman için helallik alındı. Akman'ın tabutuna sarılan yakınları gözyaşı döktü. İşçi emeklisi olan baba Suat ve ev kadını anne Gülseren Akman güçlükle ayakta durabildi. Oğlunu şehit vermenin acısını yaşayan iki çocuk annesi Gülseren Akman, "Ağlamayın. Oğlum ağlayanları sevmez. Rüyalarıma gel oğlum" diyerek, ağıt yaktı.

Şehit Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın cenazesi daha sonra Pamukkale Üniversitesi yerleşkesindeki Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'ne götürüldü.

Şehit uzman onbaşı akman'ın naaşı baba ocağına getirildi

Bahar Kalkanı Harekatı, Denizli, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Batmanlı şehit babası Esad'a meydan okudu: 3 bin kişilik aşiretimizle Türkiye için ölmeye hazırız
Moskova'daki Erdoğan-Putin görüşmesi dünya basınında geniş yer buldu ABD'li Senatörler Lindsay Graham ve Marco Rubio, İdlib konusunda Türkiye'ye destek verilmesi çağrısı yaptı Erdoğan ve Putin arasındaki İdlib zirvesi sona erdi! İki liderin açıklama yapması bekleniyor

Son Dakika Haberleri
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 19:54:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit uzman onbaşı akman'ın naaşı baba ocağına getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]