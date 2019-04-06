Son Dakika Haberleri: Şehit Uzman Onbaşı Demir İçin Mevlit Okutuldu

Şehit Uzman Onbaşı Demir İçin Mevlit Okutuldu

1 saat önce

Dalaman'da, Afrin Harekatında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Fuat Demir için mevlit okutuldu.

Şehit Uzman Onbaşı Demir İçin Mevlit Okutuldu, System.String[]
Dalaman'da, Afrin Harekatında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Fuat Demir için mevlit okutuldu.

Şehir Demir, şehadetinin birinci yıl dönümü nedeniyle Gürleyik Mahallesinde düzenlenen mevlit programıyla anıldı.

Programa, Muğla Valisi Esengül Civelek, Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan Mevlit programında şehit Fuat Demir ve tüm şehitler için dua edildi.

Vali Civelek, şehidin ailesi ve yakınlarına sabırlar diledi.

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, asker ve polislerin canlarını ortaya koyarak vatanı koruduğunu söyledi.

Vatanın bölünmez bütünlüğü için canını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Başkan Karakuş; "Şehidimizin kabrini ziyaret ettik. Rabbim yapılan hayırları ve okunan duaları izzet-i dergahında kabul buyursun inşallah. Şehidimizin ruhu şad olsun. Birlik ve bütünlüğümüzü bozmasın." dedi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:32 Kaynak: İHA

Fuat Demir, Jandarma, Dalaman, Güncel
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