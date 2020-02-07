ŞEHİT UZMAN ONBAŞI, HELALLİK ALINMASI İÇİN BABA OCAĞINA GETİRİLDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel ŞEHİT UZMAN ONBAŞI, HELALLİK ALINMASI İÇİN BABA OCAĞINA GETİRİLDİ - Son Dakika

ŞEHİT UZMAN ONBAŞI, HELALLİK ALINMASI İÇİN BABA OCAĞINA GETİRİLDİ

6 saat önce

Van'da çığın altında kalarak şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Cihan Erat'ın cenazesi, helallik alınmak üzere Kağıthane'deki evine getirildi.

ŞEHİT UZMAN ONBAŞI, HELALLİK ALINMASI İÇİN BABA OCAĞINA GETİRİLDİ, System.String[]

Van'da çığın altında kalarak şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Cihan Erat'ın cenazesi, helallik alınmak üzere Kağıthane'deki evine getirildi. Helallik istendiği sırada, Erat'ın anne ve babası fenalık geçirdi.

Van'ın Bahçesaray İlçesi'nde, 5 kişinin öldüğü çığ felaketinin ardından başlatılan kurtarma çalışmaları sırasında düşen ikinci çığın altında kalarak şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Cihan Erat'ın cenazesi, sabah saatlerinde Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınarak helallik alınmak üzere Çağlayan'daki baba ocağına getirildi.

Helallik alındığı sırada, anne Safiye, baba Adnan ve kardeşi Kadir Erat gözyaşlarını tutamadı. Oğlunun fotoğrafına ve tabutuna sarılan anne Safiye Erat zaman zaman fenalık geçirdi.

Aileden ve mahalleliden helallik alınmasının ardından şehit Jandarma Uzman Onbaşı Cihan Erat'ın naaşı, cenaze namazının kılınacağı Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'ne götürülmek üzere yola çıktı.

Görüntü dökümü

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-Şehidin cenazesinin evinin önüne getirilişi

-Şehidin babasının cenaze aracından inmesi

-Babasının ağlaması

-Şehidin annesinin feryadı

-Şehitten helallik alınması

-Şehidin kardeşinin ağlaması

-Kalabalıktan detay görüntü

-Şehidin evinden detay görüntü

-Cenaze aracının gidişi

-Genel ve yakın detaylar


- İstanbul
Kağıthane, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:04 Kaynak: DHA
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